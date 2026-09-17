Ирландия решила бойкотировать «Евровидение — 2027» из-за Израиля

Ирландия не будет участвовать в конкурсе «Евровидение» в 2027 году, также в стране не будет трансляции конкурса. Об этом сообщил ирландский государственный вещатель RTE.

Телекомпания пояснила, что такое решение принято из-за событий в секторе Газа. Позиция по вопросу признания Палестины и допуска Израиля к песенному конкурсу «остается неизменной», подчеркнули в RTE.

Директор конкурса Мартин Грин заявил, что Европейский вещательный союз сожалеет о таком решении, но уважает его, а также надеется на возобновление участия в будущем.

В 2026 году Ирландия наряду с Исландией, Нидерландами, Словенией и Испанией по той же причине отказались от участия в «Евровидении» в Австрии. В следующем году конкурс пройдет в Болгарии.