«Трофей заслуженно отправляется в Восточную Европу»

Результаты завершившегося песенного конкурса «Евровидение-2026» удивили многих обозревателей. Первое место заняла исполнительница из Болгарии, которая не входила в число фаворитов, а второе место — певец из Израиля, участие которого некоторые страны ЕС призывали бойкотировать из-за военных действий в секторе Газа.

Болгарская исполнительница Дара (Дарина Йотова, в центре)

«Труд» (София, Болгария) Исторический успех: Болгария победила на «Евровидении-2026», Дара покорила мир со своей «Bangaranga» Болгария бесспорно победила на «Евровидении-2026»! Дарина Йотова (Дара) принесла нашей стране первую победу в истории самого престижного в мире конкурса с песней «Bangaranga». Своим уникальным исполнением песни «Bangaranga», которая приобрела огромную популярность после первого полуфинала, наша девушка всего за несколько дней покорила сердца любителей музыки по всему миру!

The Jerusalem Post (Иерусалим, Израиль) Израильтянин Ноам Беттан занял второе место на «Евровидении-2026», победителем стала Болгария В субботу вечером Ноам Беттан уверенно вышел на сцену 70-го конкурса песни «Евровидение» в Вене. Это произошло на фоне беспрецедентной кампании по запрету участия Израиля. Это был триумфальный финал на песенном конкурсе в год, полный протестов и призывов к бойкоту, когда многие европейские правительства, телерадиокомпании и артисты делали все возможное, чтобы помешать Израилю отправить своего исполнителя. Израиль является одним из главных участников «Евровидения» с момента своего первого появления на конкурсе в 1973 году. Он четырежды побеждал: в 1978, 1979, 1998 и 2018 годах. Однако в этом году пять стран — Испания, Словения, Нидерланды, Ирландия и Исландия — решили, что из-за войны против «Хамаса», начавшейся 7 октября 2023 года и завершившейся прекращением огня и освобождением всех заложников в октябре 2025 года, Израиль должен быть исключен из «Евровидения».

Представитель Израиля Ноам Беттан во время выступления с песней Michelle

Berliner Zeitung (Берлин, Германия) «Евровидение-2026» в Вене: Болгария впервые победила, Германия вновь в последних рядах Германия верна себе: снова среди последних. Дара из Болгарии, напротив, разрывает все цепи конформизма: вопреки всем ставкам, трофей заслуженно отправляется в Восточную Европу. Сара Энгельс вышла на сцену, представляя Германию, с песней, которая звучит так, как будто ее создателям вбили в голову пособие для искусственного интеллекта и попросили написать песню, которая победит. Это законсервированный клон танцевальной поп-музыки. Как ей (певице Даре.— “Ъ”) удалось добраться до вершины? Она решилась — в вопиющем контрасте с Германией — на некоторую смелость. Ее выступление было рискованной ставкой, оно бросило вызов нормативному построению поп-песен. Болгария положилась на разрывы и сальто в духе k-pop. Особенно для «Евровидения» этот танцевальный номер граничит с авангардом. «Bangaranga» символизирует энергию бунта, волнения и возмущения.

The Independent (Лондон, Великобритания) Противоречия, слезы и «Bangaranga»: Болгария победила в историческом, напряженном конкурсе песни «Евровидение» Болгария добилась своей первой победы на «Евровидении» в 70-м конкурсе песни после нервного финала в Вене, в то время как Великобритания заняла последнее место — еще один разочаровывающий результат. Дара набрала 516 баллов, опередив Израиль, занявший второе место с 343 баллами. Это был в некотором роде шокирующий результат, учитывая, что фаворитами конкурса считались финский дуэт Линды Лампениус и Пете Паркконена и австралийская поп-звезда Дельта Гудрем.

The New York Times (Нью-Йорк, США) Болгария победила на конкурсе «Евровидение», Израиль занял второе место Победа Болгарии стала неожиданностью, учитывая, что песня «Bangaranga» в исполнении певицы Дары не входила в число фаворитов перед началом шоу. Но когда к оценкам национальных жюри были добавлены результаты зрительского голосования, Дара обошла израильского участника Ноама Беттана с большим отрывом. Это была первая победа Болгарии на «Евровидении», которая дебютировала на конкурсе в 2005 году и пропустила три последних конкурса, ссылаясь на высокие затраты. Неожиданная победа завершила непростой период проведения этого высококлассного певческого конкурса, подготовка к которому была омрачена протестами против участия Израиля. Пять стран, включая некоторых постоянных участников «Евровидения», бойкотировали мероприятие из-за военных действий Израиля в Газе.

Подготовили Яна Рождественская, Евгений Хвостик