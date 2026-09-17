Гендиректором завода «Уралхиммаш» назначен Александр Измайлов

Совет директоров завода «Уралхиммаш» (Уральского завода химического машиностроения, входит в Группу «Синара») назначил Александра Измайлова генеральным директором предприятия. Об этом сообщил пресс-центр группы «Синара». Он сменил на этом посту Сергея Гаврикова, который возглавлял завод с декабря 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-центр Группы «Синара» Фото: Пресс-центр Группы «Синара»

Александр Измайлов родился в 1969 году. В 1997 году окончил Уральский государственный технический университет (ныне — УрФУ). С 2001 года работал на руководящих должностях предприятий Группы «Синара». С 2011 года возглавлял «СТМ-Сервис», а с 2020 года руководил компанией «РСП-М» (входят в холдинг «Синара – Транспортные Машины»).

АО «Уралхиммаш» является одним из ведущих российских производителей оборудования для газоперерабатывающей, нефтяной, химической, нефтехимической отраслей промышленности, атомной и традиционной энергетики. По данным сервиса Kartoteka.ru, в 2021 году выручка предприятия составила 8,1 млрд руб., а чистая прибыль достигла 697,2 млн руб.

«Перед "Уралхиммашем" стоят амбициозные задачи по расширению линейки выпускаемой продукции и повышению операционной эффективности предприятия. Уверен, что опыт работы Александра Измайлова в машиностроительном дивизионе Группы "Синара" будет полезен для усиления компетенций завода»,— отметил генеральный директор Группы «Синара» Виктор Леш.

В октябре 2024 года завод «Уралхиммаш» перешел под контроль Группы «Синара». Компания приобрела 74,99% акций предприятия, ранее принадлежавших структурам Газпромбанка. В «Синаре» заявляли о планах сохранить профиль завода и развивать новые направления бизнеса.

Полина Бабинцева