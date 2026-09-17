Налоговая захотела обанкротить «Тамбовский асфальт» из-за долга в 108,3 млн рублей

Арбитражный суд Тамбовской области принял заявление Федеральной налоговой службы о признании несостоятельным ООО «Тамбовский асфальт» Левона Галстяна и Артюша Аракеляна, следует из картотеки арбитражных дел. Другой спор на меньшую сумму о признании должника банкротом был закрыт год назад — в августе 2025-го.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

На этот раз сумма требований налоговиков составляет 108,3 млн руб. Заявление подано ФНС в лице Межрайонной ИФНС России № 20 по Саратовской области. Его приняли, рассмотрение назначили на 7 октября. Арбитражным управляющим предложено утвердить Рината Девликамова.

Это уже вторая попытка налоговой службы обанкротить дорожников. В июне 2025 года УФНС по Тамбовской области обратилось в арбитражный суд региона с требованием признать «Тамбовский асфальт» банкротом из-за задолженности в 90,4 млн руб. В августе 2025 года ФНС попросила вернуть заявление — в связи с погашением задолженности по основному долгу. Суд удовлетворил просьбу.

По данным Rusprofile, ООО «Тамбовский асфальт» учреждено в Тамбовской области в феврале 2006 года. Основной вид деятельности — производство абразивных и неметаллических минеральных изделий, не включенных в другие группировки. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Гендиректор — Андрей Макаров. 75% компании принадлежит Левону Галстяну, 25% — Артюше Аракеляну. Господин Аракелян также владеет столичным ООО «МСК», которое занимается строительством жилых и нежилых зданий. Выручка «Тамбовского асфальта» по итогам 2024 года составила 700 млн руб., чистая прибыль — 7,1 млн руб. С марта 2016 года компания выиграла 35 госконтрактов на 7,9 млрд руб. в сумме. Крупнейший заказчик — ФКУ «Упрдор Волгоград — Москва» (12 контрактов на 4,5 млрд руб. в совокупности).

В 2025 году дорожники получили подряд на обновление трех улиц в Тамбове за 321,8 млн руб.