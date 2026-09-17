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Мосгорсуд признал законным заочный арест дочери Бориса Немцова

Московский городской суд оставил без изменения постановление о заочном аресте Жанны Немцовой, журналистки и дочери политика Бориса Немцова. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции.

Жанна Немцова в 2021 году

Жанна Немцова в 2021 году

Фото: Алексей Витвицкий / Коммерсантъ

Жанна Немцова в 2021 году

Фото: Алексей Витвицкий / Коммерсантъ

Госпожу Немцову обвиняют в организации деятельности нежелательной организации (ч. 3 ст. 284.1 УК), по указанной статье грозит вплоть до шести лет лишения свободы. В конце июля Замоскворецкий районный суд Москвы заочно избрал журналистке меру пресечения, поскольку после убийства отца она живет за границей.

Жанну Немцову должны заключить под стражу на два месяца с момента ее задержания в России или передачи правоохранительным органам в случае экстрадиции или депортации. Сегодня журналистку объявили в международный розыск.

Госпожа Немцова основала немецкий фонд Boris Nemtsov Foundation for Freedom (Фонд Бориса Немцова «За свободу»). В апреле 2024 года Минюст России внес организацию в список нежелательных.

Фотогалерея

Каким был Борис Немцов

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Борис Немцов родился 9 октября 1959 в Сочи. Отец, строитель по профессии, редко появлялся в доме и ушел из семьи, когда сыну было пять лет. Двух детей (дочь Юлию и сына Бориса) воспитывала мать. В Горький (сейчас — Нижний Новгород) Немцовы переехали в 1967 году. Мать работала детским врачом в поликлинике. Борис Немцов так говорил о ней: «Я многим в жизни обязан маме. В политику меня тоже втянула мама, хотя сейчас уже сама этому не рада. Она, например, очень пугается, когда меня Ельцин ругает»

Борис Немцов родился 9 октября 1959 в Сочи. Отец, строитель по профессии, редко появлялся в доме и ушел из семьи, когда сыну было пять лет. Двух детей (дочь Юлию и сына Бориса) воспитывала мать. В Горький (сейчас — Нижний Новгород) Немцовы переехали в 1967 году. Мать работала детским врачом в поликлинике. Борис Немцов так говорил о ней: «Я многим в жизни обязан маме. В политику меня тоже втянула мама, хотя сейчас уже сама этому не рада. Она, например, очень пугается, когда меня Ельцин ругает»

Фото: Коммерсантъ

Окончив среднюю школу с золотой медалью, Немцов поступил на радиофизический факультет Горьковского государственного университета имени Лобачевского. Однажды он познакомился в столовой нижегородского Кремля с Раисой, которая вскоре стала его женой. «Она хороший человек, прямой, бесхитростный»,— так характеризовал ее муж. В 1981 году у пары родилась дочь Жанна (на фото)

Окончив среднюю школу с золотой медалью, Немцов поступил на радиофизический факультет Горьковского государственного университета имени Лобачевского. Однажды он познакомился в столовой нижегородского Кремля с Раисой, которая вскоре стала его женой. «Она хороший человек, прямой, бесхитростный»,— так характеризовал ее муж. В 1981 году у пары родилась дочь Жанна (на фото)

Фото: Коммерсантъ

В 1990 году Борис Немцов был избран народным депутатом РСФСР, в 1991 году назначен представителем президента в Нижегородской области. Сам Немцов утверждал, что Борис Ельцин, с которым они были знакомы по Верховному совету, назначил его своим представителем в области, потому что молодой депутат «был единственным, кого Ельцин знал в Нижнем». Управленческого опыта Немцов не имел, но задержался там почти на шесть лет — в ноябре 1991 года он стал главой региона

В 1990 году Борис Немцов был избран народным депутатом РСФСР, в 1991 году назначен представителем президента в Нижегородской области. Сам Немцов утверждал, что Борис Ельцин, с которым они были знакомы по Верховному совету, назначил его своим представителем в области, потому что молодой депутат «был единственным, кого Ельцин знал в Нижнем». Управленческого опыта Немцов не имел, но задержался там почти на шесть лет — в ноябре 1991 года он стал главой региона

Фото: Эдди Опп / Коммерсантъ  /  купить фото

Администрация Немцова начала с того, что форсировала «малую приватизацию», выставив на торги продуктовые магазины, и на аукционы в некогда закрытый город хлынули иностранные журналисты. Чтобы подвести под реформы научную базу, Немцов пригласил группу экономистов во главе с Григорием Явлинским. Летом 1992 года они взялись писать программу «Нижегородский пролог». Ее ключевыми моментами стали упрощение регистрации малых предприятий и защита сбережений населения от инфляции. Гознак даже отпечатал «нижегородские деньги» — «немцовки», которыми в регионе предполагалось выдавать зарплату. Правда, в итоге они стали облигациями

Администрация Немцова начала с того, что форсировала «малую приватизацию», выставив на торги продуктовые магазины, и на аукционы в некогда закрытый город хлынули иностранные журналисты. Чтобы подвести под реформы научную базу, Немцов пригласил группу экономистов во главе с Григорием Явлинским. Летом 1992 года они взялись писать программу «Нижегородский пролог». Ее ключевыми моментами стали упрощение регистрации малых предприятий и защита сбережений населения от инфляции. Гознак даже отпечатал «нижегородские деньги» — «немцовки», которыми в регионе предполагалось выдавать зарплату. Правда, в итоге они стали облигациями

Фото: Эдди Опп / Коммерсантъ  /  купить фото

Все эти шаги сопровождались бурными дискуссиями и повышенным вниманием прессы. Нижний превратился в полигон реформ, куда российские власти охотно возили иностранных гостей. Так, в июле 1993 года город посетила Маргарет Тэтчер (на фото). Она прошла по приватизированным магазинам, купила себе акции Нижегородской ярмарки и уехала в восторге

Все эти шаги сопровождались бурными дискуссиями и повышенным вниманием прессы. Нижний превратился в полигон реформ, куда российские власти охотно возили иностранных гостей. Так, в июле 1993 года город посетила Маргарет Тэтчер (на фото). Она прошла по приватизированным магазинам, купила себе акции Нижегородской ярмарки и уехала в восторге

Фото: Валерий Левитин / Коммерсантъ

Нижегородский лидер быстро стал любимчиком Ельцина (на фото справа). Тот часто посещал город, играл с губернатором в теннис и включал Немцова в состав официальных делегаций. Летом 1994 года Ельцин даже предложил Немцову стать своим преемником. Но сам Немцов был осторожен: «Мы не в Америке, где провинциальные губернаторы легко вырастают в президентов»

Нижегородский лидер быстро стал любимчиком Ельцина (на фото справа). Тот часто посещал город, играл с губернатором в теннис и включал Немцова в состав официальных делегаций. Летом 1994 года Ельцин даже предложил Немцову стать своим преемником. Но сам Немцов был осторожен: «Мы не в Америке, где провинциальные губернаторы легко вырастают в президентов»

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ  /  купить фото

17 марта 1997 года Немцов принял предложение Ельцина стать первым вице-премьером федерального правительства. Часть избирателей восприняли отъезд Немцова как предательство: губернатор до последнего клялся, что останется в Нижнем. Преемника он не вырастил — местные политики годами оставались в тени немцовской славы&lt;br>На фото премьером Егором Гайдаром, 1993 год

17 марта 1997 года Немцов принял предложение Ельцина стать первым вице-премьером федерального правительства. Часть избирателей восприняли отъезд Немцова как предательство: губернатор до последнего клялся, что останется в Нижнем. Преемника он не вырастил — местные политики годами оставались в тени немцовской славы
На фото премьером Егором Гайдаром, 1993 год

Фото: Эдди Опп / Коммерсантъ  /  купить фото

Борис Немцов любил красиво и дорого одеваться. Будучи нижегородским губернатором, он покупал одежду для официальных приемов в самом дорогом магазине города «Евромода». Облик обычно дополняли наручные часы от Givenchy. Известно, что первое хорошее пальто Немцову сшил модельер Валентин Юдашкин по протекции Александра Руцкого (после того как Руцкой обозвал Немцова «оборванцем»)

Борис Немцов любил красиво и дорого одеваться. Будучи нижегородским губернатором, он покупал одежду для официальных приемов в самом дорогом магазине города «Евромода». Облик обычно дополняли наручные часы от Givenchy. Известно, что первое хорошее пальто Немцову сшил модельер Валентин Юдашкин по протекции Александра Руцкого (после того как Руцкой обозвал Немцова «оборванцем»)

Фото: Павел Смертин / Коммерсантъ  /  купить фото

Свою деятельность в правительстве Борис Немцов начал с попытки пересадить чиновников с иномарок на «Волги». А во время губернаторства он предложил принять на федеральном уровне закон «О государственном контроле за соответствием крупных расходов на потребление фактически получаемым физическими лицами доходам»

Свою деятельность в правительстве Борис Немцов начал с попытки пересадить чиновников с иномарок на «Волги». А во время губернаторства он предложил принять на федеральном уровне закон «О государственном контроле за соответствием крупных расходов на потребление фактически получаемым физическими лицами доходам»

Фото: Михаил Разуваев / Коммерсантъ  /  купить фото

«Я богатым открыто говорю: вы уже не будете сидеть в ресторанах, а будете платить налоги. Среди людей не очень состоятельных, которых большинство, мой закон будет очень даже популярным». Согласно проекту, каждый, кто купил в течение года что-либо «особо крупное», должен был подать в налоговую инспекцию внеочередную декларацию о доходах. И подробно описать, на какие средства он так хорошо живет. Уже одобренный нижней палатой законопроект отклонил Совет федерации&lt;br>На фото с предпринимателем Борисом Березовским в 1999 году

«Я богатым открыто говорю: вы уже не будете сидеть в ресторанах, а будете платить налоги. Среди людей не очень состоятельных, которых большинство, мой закон будет очень даже популярным». Согласно проекту, каждый, кто купил в течение года что-либо «особо крупное», должен был подать в налоговую инспекцию внеочередную декларацию о доходах. И подробно описать, на какие средства он так хорошо живет. Уже одобренный нижней палатой законопроект отклонил Совет федерации
На фото с предпринимателем Борисом Березовским в 1999 году

Фото: Игорь Свинаренко / Коммерсантъ

В 1997 году, по данным фонда «Общественное мнение», в качестве кандидата на пост президента России за Бориса Немцова готовы были проголосовать 29% россиян. В январе 1998 года премьер-министр Виктор Черномырдин сузил полномочия вице-премьеров-«младореформаторов». У Анатолия Чубайса (на фото) отобрали финансовую сферу, а у Бориса Немцова — большую часть полномочий в области ТЭК

В 1997 году, по данным фонда «Общественное мнение», в качестве кандидата на пост президента России за Бориса Немцова готовы были проголосовать 29% россиян. В январе 1998 года премьер-министр Виктор Черномырдин сузил полномочия вице-премьеров-«младореформаторов». У Анатолия Чубайса (на фото) отобрали финансовую сферу, а у Бориса Немцова — большую часть полномочий в области ТЭК

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ  /  купить фото

В апреле 1998 года Сергей Кириенко (на фото) возглавил правительство, а уже в августе Борис Ельцин отправил правительство Сергея Кириенко в отставку. В качестве возможных преемников рассматривали мэра Москвы Юрия Лужкова и председателя Совета федерации Егора Строева, но в итоге и.о. премьера стал Виктор Черномырдин. На следующий день Борис Немцов и Анатолий Чубайс покинули правительство. Однако этот пост господин Черномырдин занимал недолго — 11 сентября 1998 года должность председателя российского правительства занял Евгений Примаков

В апреле 1998 года Сергей Кириенко (на фото) возглавил правительство, а уже в августе Борис Ельцин отправил правительство Сергея Кириенко в отставку. В качестве возможных преемников рассматривали мэра Москвы Юрия Лужкова и председателя Совета федерации Егора Строева, но в итоге и.о. премьера стал Виктор Черномырдин. На следующий день Борис Немцов и Анатолий Чубайс покинули правительство. Однако этот пост господин Черномырдин занимал недолго — 11 сентября 1998 года должность председателя российского правительства занял Евгений Примаков

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ  /  купить фото

Перед выборами в парламент 1999 года Бориса Немцов вошел в избирательный блок «Союз правых сил» (СПС). За СПС отдали голоса 8,52% избирателей, всего он получил 29 мандатов

Перед выборами в парламент 1999 года Бориса Немцов вошел в избирательный блок «Союз правых сил» (СПС). За СПС отдали голоса 8,52% избирателей, всего он получил 29 мандатов

Фото: Алексей Куденко / Коммерсантъ  /  купить фото

В 2001 году на базе избирательного блока была основана партия «Союз правых сил». Ее сопредседателями стали Егор Гайдар, Сергей Кириенко, Борис Немцов, Ирина Хакамада (на фото), Анатолий Чубайс. В 2003 и 2007 годах партия не прошла в парламент, получив 3,97 и 0,96% соответственно. Руководить СПС Борис Немцов перестал в 2004 году

В 2001 году на базе избирательного блока была основана партия «Союз правых сил». Ее сопредседателями стали Егор Гайдар, Сергей Кириенко, Борис Немцов, Ирина Хакамада (на фото), Анатолий Чубайс. В 2003 и 2007 годах партия не прошла в парламент, получив 3,97 и 0,96% соответственно. Руководить СПС Борис Немцов перестал в 2004 году

Фото: Франк Вильягра / Коммерсантъ  /  купить фото

В 2004 году Борис Немцов поддерживал «оранжевую революцию» на Майдане, а на инаугурации Виктора Ющенко в президенты стоял плечом к плечу с Юлией Тимошенко (на фото)

В 2004 году Борис Немцов поддерживал «оранжевую революцию» на Майдане, а на инаугурации Виктора Ющенко в президенты стоял плечом к плечу с Юлией Тимошенко (на фото)

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ  /  купить фото

В 2004 году бывший лидер СПС вместе с Ириной Хакамадой, Гарри Каспаровым (признан иностранным агентом), а также группой московских журналистов создал общественный Комитет-2008, заявивший своей целью проведение в 2008 году «свободных и демократических» президентских выборов. Комитет планировал сформировать «оппозиционную коалицию демократических сил», но договориться о создании единой партии его члены не смогли. В 2005 году Комитет-2008 фактически прекратил работу

В 2004 году бывший лидер СПС вместе с Ириной Хакамадой, Гарри Каспаровым (признан иностранным агентом), а также группой московских журналистов создал общественный Комитет-2008, заявивший своей целью проведение в 2008 году «свободных и демократических» президентских выборов. Комитет планировал сформировать «оппозиционную коалицию демократических сил», но договориться о создании единой партии его члены не смогли. В 2005 году Комитет-2008 фактически прекратил работу

Фото: Николай Цыганов / Коммерсантъ  /  купить фото

Бывшему мэру Москвы была посвящена серия докладов Бориса Немцова «Лужков. Итоги», стартовавшая в 2009 году. Милиционеры изымали экземпляры у распространявших его активистов «Солидарности», а господин Лужков (на фото) сразу предъявил судебные иски. Тогда Борис Немцов заявлял “Ъ”: «Я считаю, что Лужков — вор и коррупционер, а я нет»

Бывшему мэру Москвы была посвящена серия докладов Бориса Немцова «Лужков. Итоги», стартовавшая в 2009 году. Милиционеры изымали экземпляры у распространявших его активистов «Солидарности», а господин Лужков (на фото) сразу предъявил судебные иски. Тогда Борис Немцов заявлял “Ъ”: «Я считаю, что Лужков — вор и коррупционер, а я нет»

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

В сентябре 2010 года партия «Солидарность» Бориса Немцова стала частью коалиции демократических сил «За Россию без произвола и коррупции», целью которой провозглашалась смена политического курса в стране. В нее также вошли Республиканская партия Владимира Рыжкова, «Российский народно-демократический союз» (лидер — Михаил Касьянов; признан иностранным агентом, на фото слева) и «За демократический выбор». В декабре в Москве прошел учредительный съезд созданной на базе коалиции Партии народной свободы «За Россию без произвола и коррупции» (ПАРНАС). Борис Немцов и три вышеназванных политика стали ее сопредседателями. Минюст зарегистрировал партию летом 2012 года

В сентябре 2010 года партия «Солидарность» Бориса Немцова стала частью коалиции демократических сил «За Россию без произвола и коррупции», целью которой провозглашалась смена политического курса в стране. В нее также вошли Республиканская партия Владимира Рыжкова, «Российский народно-демократический союз» (лидер — Михаил Касьянов; признан иностранным агентом, на фото слева) и «За демократический выбор». В декабре в Москве прошел учредительный съезд созданной на базе коалиции Партии народной свободы «За Россию без произвола и коррупции» (ПАРНАС). Борис Немцов и три вышеназванных политика стали ее сопредседателями. Минюст зарегистрировал партию летом 2012 года

Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ  /  купить фото

С призывом к Западу ввести санкции в отношении ряда граждан России Борис Немцов выступал еще в 2010 году. Идея их, как он пояснял “Ъ”, заключалась в том, чтобы «страну не трогать, а негодяев наказывать». Борис Немцов предложил также принять пакт о поддержке демократии в России, суть его была в том, чтобы вводить санкции не против страны, а против отдельных лиц: «Америка привыкла жить в режиме санкций против стран, а режим санкций против отдельных чиновников — такого у них еще не было»

С призывом к Западу ввести санкции в отношении ряда граждан России Борис Немцов выступал еще в 2010 году. Идея их, как он пояснял “Ъ”, заключалась в том, чтобы «страну не трогать, а негодяев наказывать». Борис Немцов предложил также принять пакт о поддержке демократии в России, суть его была в том, чтобы вводить санкции не против страны, а против отдельных лиц: «Америка привыкла жить в режиме санкций против стран, а режим санкций против отдельных чиновников — такого у них еще не было»

Фото: Михаил Разуваев / Коммерсантъ

16 декабря 2010 года в прямом эфире канала «Россия» премьер-министр Владимир Путин отвечал на вопросы, которые он сам отобрал. Зачитав вопрос неизвестного автора: «Чего на самом деле хотят Немцов, Рыжков, Милов и так далее?», премьер-министр ответил: «Денег и власти, чего они еще хотят?!» Борис Немцов, Владимир Рыжков и Владимир Милов (признан иностранным агентом) подали к Владимиру Путину иск о защите чести и достоинства. Савеловский райсуд его не удовлетворил &lt;br>На фото: рабочая встреча Владимира Путина и Бориса Немцова, 2000 год

16 декабря 2010 года в прямом эфире канала «Россия» премьер-министр Владимир Путин отвечал на вопросы, которые он сам отобрал. Зачитав вопрос неизвестного автора: «Чего на самом деле хотят Немцов, Рыжков, Милов и так далее?», премьер-министр ответил: «Денег и власти, чего они еще хотят?!» Борис Немцов, Владимир Рыжков и Владимир Милов (признан иностранным агентом) подали к Владимиру Путину иск о защите чести и достоинства. Савеловский райсуд его не удовлетворил
На фото: рабочая встреча Владимира Путина и Бориса Немцова, 2000 год

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

В 2012 году Борис Немцов презентовал доклад «Жизнь раба на галерах. Дворцы, яхты, автомобили, самолеты и другие аксессуары», повествующий о «роскошной жизни» президента Владимира Путина. Соавтором Бориса Немцова выступил активист движения «Солидарность», историк Леонид Мартынюк. Выходили также доклады: «Путин. Итоги», «Путин и &quot;Газпром&quot;», «Путин и коррупция» и так далее

В 2012 году Борис Немцов презентовал доклад «Жизнь раба на галерах. Дворцы, яхты, автомобили, самолеты и другие аксессуары», повествующий о «роскошной жизни» президента Владимира Путина. Соавтором Бориса Немцова выступил активист движения «Солидарность», историк Леонид Мартынюк. Выходили также доклады: «Путин. Итоги», «Путин и "Газпром"», «Путин и коррупция» и так далее

Фото: Владислав Содель / Коммерсантъ  /  купить фото

Из-за доклада «Путин. Итоги. 10 лет» на господина Немцова подал в суд совладелец компании Gunvor Геннадий Тимченко. Из трех фраз, которые он требовал опровергнуть, суд признал порочащими две. Борис Немцов подсчитал, что по его докладам было проведено 31 судебное заседание

Из-за доклада «Путин. Итоги. 10 лет» на господина Немцова подал в суд совладелец компании Gunvor Геннадий Тимченко. Из трех фраз, которые он требовал опровергнуть, суд признал порочащими две. Борис Немцов подсчитал, что по его докладам было проведено 31 судебное заседание

Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ  /  купить фото

31 декабря 2010 года Бориса Немцова задержали после санкционированного митинга на Триумфальной площади. 2 января его приговорили к 15 суткам за сопротивление сотрудникам милиции. Поданная 10 января адвокатами господина Немцова жалоба в ЕСПЧ впервые за всю историю обращений граждан РФ по административному делу была принята к рассмотрению всего за сутки

31 декабря 2010 года Бориса Немцова задержали после санкционированного митинга на Триумфальной площади. 2 января его приговорили к 15 суткам за сопротивление сотрудникам милиции. Поданная 10 января адвокатами господина Немцова жалоба в ЕСПЧ впервые за всю историю обращений граждан РФ по административному делу была принята к рассмотрению всего за сутки

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ  /  купить фото

Интервью с Борисом Немцовым в субботнем эфире телеканала «Россия 1» в 2012 году эксперты посчитали сенсацией. Политик озвучил требования внесистемной оппозиции, заявленные на митинге на проспекте Сахарова. Это было первое его появление на федеральном ТВ за несколько лет

Интервью с Борисом Немцовым в субботнем эфире телеканала «Россия 1» в 2012 году эксперты посчитали сенсацией. Политик озвучил требования внесистемной оппозиции, заявленные на митинге на проспекте Сахарова. Это было первое его появление на федеральном ТВ за несколько лет

Фото: Александр Вайнштейн / Коммерсантъ  /  купить фото

В мае 2013 года Борис Немцов вместе с Леонидом Мартынюком выпустил доклад «Зимняя Олимпиада в субтропиках», посвященный махинациям во время строительства объектов для зимней Олимпиады в Сочи. Борис Немцов и Леонид Мартынюк написали, что в ходе строительства было украдено $25–30 млрд

В мае 2013 года Борис Немцов вместе с Леонидом Мартынюком выпустил доклад «Зимняя Олимпиада в субтропиках», посвященный махинациям во время строительства объектов для зимней Олимпиады в Сочи. Борис Немцов и Леонид Мартынюк написали, что в ходе строительства было украдено $25–30 млрд

Фото: Сергей Бровко / Коммерсантъ  /  купить фото

Летом 2014 года Борис Немцов выступил в качестве свидетеля по уголовному делу о массовых беспорядках на митинге на Болотной площади 6 мая 2012 года (на фото). На суде он заявил, что в столкновениях между участниками митинга и полицейскими были виноваты последние: правоохранители без предупреждения сузили проход для участников митинга с Малого Каменного моста, спровоцировав давку

Летом 2014 года Борис Немцов выступил в качестве свидетеля по уголовному делу о массовых беспорядках на митинге на Болотной площади 6 мая 2012 года (на фото). На суде он заявил, что в столкновениях между участниками митинга и полицейскими были виноваты последние: правоохранители без предупреждения сузили проход для участников митинга с Малого Каменного моста, спровоцировав давку

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ  /  купить фото

Весной 2014 года Борис Немцов попал на третье место в рейтинге самых наскучивших россиянам политиков, составленного «Левада-центром» (включен в реестр иностранных агентов)

Весной 2014 года Борис Немцов попал на третье место в рейтинге самых наскучивших россиянам политиков, составленного «Левада-центром» (включен в реестр иностранных агентов)

Фото: Василий Шапошников / Коммерсантъ  /  купить фото

Борис Немцов был застрелен в центре Москвы 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту

Борис Немцов был застрелен в центре Москвы 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту

Фото: Геннадий Гуляев / Коммерсантъ  /  купить фото

Исполнителями преступления, по версии следствия, оказались пять уроженцев Чечни. Заказчиком убийства считается бывший офицер батальона «Север» внутренних войск МВД Руслан Мухудинов, который заплатил исполнителям не менее 15 млн руб.

Исполнителями преступления, по версии следствия, оказались пять уроженцев Чечни. Заказчиком убийства считается бывший офицер батальона «Север» внутренних войск МВД Руслан Мухудинов, который заплатил исполнителям не менее 15 млн руб.

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

13 июля 2017 года Московский окружной военный суд вынес приговор по делу об убийстве Бориса Немцова. Непосредственный исполнитель преступления Заур Дадаев (на фото справа) получил 20 лет колонии, его подельники — от 11 до 19 лет

13 июля 2017 года Московский окружной военный суд вынес приговор по делу об убийстве Бориса Немцова. Непосредственный исполнитель преступления Заур Дадаев (на фото справа) получил 20 лет колонии, его подельники — от 11 до 19 лет

Фото: Tatyana Makeyeva / Reuters

Ежегодно в Москве и других городах проходят акции памяти Бориса Немцова

Ежегодно в Москве и других городах проходят акции памяти Бориса Немцова

Фото: Кристина Кормилицына / Коммерсантъ  /  купить фото

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Борис Немцов родился 9 октября 1959 в Сочи. Отец, строитель по профессии, редко появлялся в доме и ушел из семьи, когда сыну было пять лет. Двух детей (дочь Юлию и сына Бориса) воспитывала мать. В Горький (сейчас — Нижний Новгород) Немцовы переехали в 1967 году. Мать работала детским врачом в поликлинике. Борис Немцов так говорил о ней: «Я многим в жизни обязан маме. В политику меня тоже втянула мама, хотя сейчас уже сама этому не рада. Она, например, очень пугается, когда меня Ельцин ругает»

Фото: Коммерсантъ

Окончив среднюю школу с золотой медалью, Немцов поступил на радиофизический факультет Горьковского государственного университета имени Лобачевского. Однажды он познакомился в столовой нижегородского Кремля с Раисой, которая вскоре стала его женой. «Она хороший человек, прямой, бесхитростный»,— так характеризовал ее муж. В 1981 году у пары родилась дочь Жанна (на фото)

Фото: Коммерсантъ

В 1990 году Борис Немцов был избран народным депутатом РСФСР, в 1991 году назначен представителем президента в Нижегородской области. Сам Немцов утверждал, что Борис Ельцин, с которым они были знакомы по Верховному совету, назначил его своим представителем в области, потому что молодой депутат «был единственным, кого Ельцин знал в Нижнем». Управленческого опыта Немцов не имел, но задержался там почти на шесть лет — в ноябре 1991 года он стал главой региона

Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп  /  купить фото

Администрация Немцова начала с того, что форсировала «малую приватизацию», выставив на торги продуктовые магазины, и на аукционы в некогда закрытый город хлынули иностранные журналисты. Чтобы подвести под реформы научную базу, Немцов пригласил группу экономистов во главе с Григорием Явлинским. Летом 1992 года они взялись писать программу «Нижегородский пролог». Ее ключевыми моментами стали упрощение регистрации малых предприятий и защита сбережений населения от инфляции. Гознак даже отпечатал «нижегородские деньги» — «немцовки», которыми в регионе предполагалось выдавать зарплату. Правда, в итоге они стали облигациями

Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп  /  купить фото

Все эти шаги сопровождались бурными дискуссиями и повышенным вниманием прессы. Нижний превратился в полигон реформ, куда российские власти охотно возили иностранных гостей. Так, в июле 1993 года город посетила Маргарет Тэтчер (на фото). Она прошла по приватизированным магазинам, купила себе акции Нижегородской ярмарки и уехала в восторге

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин

Нижегородский лидер быстро стал любимчиком Ельцина (на фото справа). Тот часто посещал город, играл с губернатором в теннис и включал Немцова в состав официальных делегаций. Летом 1994 года Ельцин даже предложил Немцову стать своим преемником. Но сам Немцов был осторожен: «Мы не в Америке, где провинциальные губернаторы легко вырастают в президентов»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

17 марта 1997 года Немцов принял предложение Ельцина стать первым вице-премьером федерального правительства. Часть избирателей восприняли отъезд Немцова как предательство: губернатор до последнего клялся, что останется в Нижнем. Преемника он не вырастил — местные политики годами оставались в тени немцовской славы
На фото премьером Егором Гайдаром, 1993 год

Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп  /  купить фото

Борис Немцов любил красиво и дорого одеваться. Будучи нижегородским губернатором, он покупал одежду для официальных приемов в самом дорогом магазине города «Евромода». Облик обычно дополняли наручные часы от Givenchy. Известно, что первое хорошее пальто Немцову сшил модельер Валентин Юдашкин по протекции Александра Руцкого (после того как Руцкой обозвал Немцова «оборванцем»)

Фото: Коммерсантъ / Павел Смертин  /  купить фото

Свою деятельность в правительстве Борис Немцов начал с попытки пересадить чиновников с иномарок на «Волги». А во время губернаторства он предложил принять на федеральном уровне закон «О государственном контроле за соответствием крупных расходов на потребление фактически получаемым физическими лицами доходам»

Фото: Коммерсантъ / Михаил Разуваев  /  купить фото

«Я богатым открыто говорю: вы уже не будете сидеть в ресторанах, а будете платить налоги. Среди людей не очень состоятельных, которых большинство, мой закон будет очень даже популярным». Согласно проекту, каждый, кто купил в течение года что-либо «особо крупное», должен был подать в налоговую инспекцию внеочередную декларацию о доходах. И подробно описать, на какие средства он так хорошо живет. Уже одобренный нижней палатой законопроект отклонил Совет федерации
На фото с предпринимателем Борисом Березовским в 1999 году

Фото: Коммерсантъ / Игорь Свинаренко

В 1997 году, по данным фонда «Общественное мнение», в качестве кандидата на пост президента России за Бориса Немцова готовы были проголосовать 29% россиян. В январе 1998 года премьер-министр Виктор Черномырдин сузил полномочия вице-премьеров-«младореформаторов». У Анатолия Чубайса (на фото) отобрали финансовую сферу, а у Бориса Немцова — большую часть полномочий в области ТЭК

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

В апреле 1998 года Сергей Кириенко (на фото) возглавил правительство, а уже в августе Борис Ельцин отправил правительство Сергея Кириенко в отставку. В качестве возможных преемников рассматривали мэра Москвы Юрия Лужкова и председателя Совета федерации Егора Строева, но в итоге и.о. премьера стал Виктор Черномырдин. На следующий день Борис Немцов и Анатолий Чубайс покинули правительство. Однако этот пост господин Черномырдин занимал недолго — 11 сентября 1998 года должность председателя российского правительства занял Евгений Примаков

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Перед выборами в парламент 1999 года Бориса Немцов вошел в избирательный блок «Союз правых сил» (СПС). За СПС отдали голоса 8,52% избирателей, всего он получил 29 мандатов

Фото: Коммерсантъ / Алексей Куденко  /  купить фото

В 2001 году на базе избирательного блока была основана партия «Союз правых сил». Ее сопредседателями стали Егор Гайдар, Сергей Кириенко, Борис Немцов, Ирина Хакамада (на фото), Анатолий Чубайс. В 2003 и 2007 годах партия не прошла в парламент, получив 3,97 и 0,96% соответственно. Руководить СПС Борис Немцов перестал в 2004 году

Фото: Коммерсантъ / Франк Вильягра  /  купить фото

В 2004 году Борис Немцов поддерживал «оранжевую революцию» на Майдане, а на инаугурации Виктора Ющенко в президенты стоял плечом к плечу с Юлией Тимошенко (на фото)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

В 2004 году бывший лидер СПС вместе с Ириной Хакамадой, Гарри Каспаровым (признан иностранным агентом), а также группой московских журналистов создал общественный Комитет-2008, заявивший своей целью проведение в 2008 году «свободных и демократических» президентских выборов. Комитет планировал сформировать «оппозиционную коалицию демократических сил», но договориться о создании единой партии его члены не смогли. В 2005 году Комитет-2008 фактически прекратил работу

Фото: Коммерсантъ / Николай Цыганов  /  купить фото

Бывшему мэру Москвы была посвящена серия докладов Бориса Немцова «Лужков. Итоги», стартовавшая в 2009 году. Милиционеры изымали экземпляры у распространявших его активистов «Солидарности», а господин Лужков (на фото) сразу предъявил судебные иски. Тогда Борис Немцов заявлял “Ъ”: «Я считаю, что Лужков — вор и коррупционер, а я нет»

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

В сентябре 2010 года партия «Солидарность» Бориса Немцова стала частью коалиции демократических сил «За Россию без произвола и коррупции», целью которой провозглашалась смена политического курса в стране. В нее также вошли Республиканская партия Владимира Рыжкова, «Российский народно-демократический союз» (лидер — Михаил Касьянов; признан иностранным агентом, на фото слева) и «За демократический выбор». В декабре в Москве прошел учредительный съезд созданной на базе коалиции Партии народной свободы «За Россию без произвола и коррупции» (ПАРНАС). Борис Немцов и три вышеназванных политика стали ее сопредседателями. Минюст зарегистрировал партию летом 2012 года

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

С призывом к Западу ввести санкции в отношении ряда граждан России Борис Немцов выступал еще в 2010 году. Идея их, как он пояснял “Ъ”, заключалась в том, чтобы «страну не трогать, а негодяев наказывать». Борис Немцов предложил также принять пакт о поддержке демократии в России, суть его была в том, чтобы вводить санкции не против страны, а против отдельных лиц: «Америка привыкла жить в режиме санкций против стран, а режим санкций против отдельных чиновников — такого у них еще не было»

Фото: Коммерсантъ / Михаил Разуваев

16 декабря 2010 года в прямом эфире канала «Россия» премьер-министр Владимир Путин отвечал на вопросы, которые он сам отобрал. Зачитав вопрос неизвестного автора: «Чего на самом деле хотят Немцов, Рыжков, Милов и так далее?», премьер-министр ответил: «Денег и власти, чего они еще хотят?!» Борис Немцов, Владимир Рыжков и Владимир Милов (признан иностранным агентом) подали к Владимиру Путину иск о защите чести и достоинства. Савеловский райсуд его не удовлетворил
На фото: рабочая встреча Владимира Путина и Бориса Немцова, 2000 год

Фото: РИА Новости / Владимир Федоренко

В 2012 году Борис Немцов презентовал доклад «Жизнь раба на галерах. Дворцы, яхты, автомобили, самолеты и другие аксессуары», повествующий о «роскошной жизни» президента Владимира Путина. Соавтором Бориса Немцова выступил активист движения «Солидарность», историк Леонид Мартынюк. Выходили также доклады: «Путин. Итоги», «Путин и "Газпром"», «Путин и коррупция» и так далее

Фото: Коммерсантъ / Владислав Содель  /  купить фото

Из-за доклада «Путин. Итоги. 10 лет» на господина Немцова подал в суд совладелец компании Gunvor Геннадий Тимченко. Из трех фраз, которые он требовал опровергнуть, суд признал порочащими две. Борис Немцов подсчитал, что по его докладам было проведено 31 судебное заседание

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

31 декабря 2010 года Бориса Немцова задержали после санкционированного митинга на Триумфальной площади. 2 января его приговорили к 15 суткам за сопротивление сотрудникам милиции. Поданная 10 января адвокатами господина Немцова жалоба в ЕСПЧ впервые за всю историю обращений граждан РФ по административному делу была принята к рассмотрению всего за сутки

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Интервью с Борисом Немцовым в субботнем эфире телеканала «Россия 1» в 2012 году эксперты посчитали сенсацией. Политик озвучил требования внесистемной оппозиции, заявленные на митинге на проспекте Сахарова. Это было первое его появление на федеральном ТВ за несколько лет

Фото: Коммерсантъ / Александр Вайнштейн  /  купить фото

В мае 2013 года Борис Немцов вместе с Леонидом Мартынюком выпустил доклад «Зимняя Олимпиада в субтропиках», посвященный махинациям во время строительства объектов для зимней Олимпиады в Сочи. Борис Немцов и Леонид Мартынюк написали, что в ходе строительства было украдено $25–30 млрд

Фото: Коммерсантъ / Сергей Бровко  /  купить фото

Летом 2014 года Борис Немцов выступил в качестве свидетеля по уголовному делу о массовых беспорядках на митинге на Болотной площади 6 мая 2012 года (на фото). На суде он заявил, что в столкновениях между участниками митинга и полицейскими были виноваты последние: правоохранители без предупреждения сузили проход для участников митинга с Малого Каменного моста, спровоцировав давку

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Весной 2014 года Борис Немцов попал на третье место в рейтинге самых наскучивших россиянам политиков, составленного «Левада-центром» (включен в реестр иностранных агентов)

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

Борис Немцов был застрелен в центре Москвы 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту

Фото: Коммерсантъ / Геннадий Гуляев  /  купить фото

Исполнителями преступления, по версии следствия, оказались пять уроженцев Чечни. Заказчиком убийства считается бывший офицер батальона «Север» внутренних войск МВД Руслан Мухудинов, который заплатил исполнителям не менее 15 млн руб.

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

13 июля 2017 года Московский окружной военный суд вынес приговор по делу об убийстве Бориса Немцова. Непосредственный исполнитель преступления Заур Дадаев (на фото справа) получил 20 лет колонии, его подельники — от 11 до 19 лет

Фото: Reuters / Tatyana Makeyeva

Ежегодно в Москве и других городах проходят акции памяти Бориса Немцова

Фото: Коммерсантъ / Кристина Кормилицына  /  купить фото

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