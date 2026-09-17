Мосгорсуд признал законным заочный арест дочери Бориса Немцова

Московский городской суд оставил без изменения постановление о заочном аресте Жанны Немцовой, журналистки и дочери политика Бориса Немцова. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Жанна Немцова в 2021 году

Фото: Алексей Витвицкий / Коммерсантъ Жанна Немцова в 2021 году

Фото: Алексей Витвицкий / Коммерсантъ

Госпожу Немцову обвиняют в организации деятельности нежелательной организации (ч. 3 ст. 284.1 УК), по указанной статье грозит вплоть до шести лет лишения свободы. В конце июля Замоскворецкий районный суд Москвы заочно избрал журналистке меру пресечения, поскольку после убийства отца она живет за границей.

Жанну Немцову должны заключить под стражу на два месяца с момента ее задержания в России или передачи правоохранительным органам в случае экстрадиции или депортации. Сегодня журналистку объявили в международный розыск.

Госпожа Немцова основала немецкий фонд Boris Nemtsov Foundation for Freedom (Фонд Бориса Немцова «За свободу»). В апреле 2024 года Минюст России внес организацию в список нежелательных.