Акции ВТБ обновили исторический минимум

Акции ВТБ на торгах Мосбиржи 17 сентября опустились на 1,9% к закрытию предыдущего дня, до 49,435 руб. за штуку — это минимальный показатель с конца августа. В прошлый раз котировки банка обновляли исторический минимум 27 августа, когда подешевели до 49,56 руб. за бумагу.

По состоянию на 15:00 акции ВТБ скорректировались на отметке 49,77 руб. за штуку (-1,22%). К тому же моменту индекс Мосбиржи опускался на 1,67% — до 2246 пунктов.

По словам аналитиков «Интерфакса», бумаги ВТБ чувствуют себя довольно слабо из-за общей негативной динамики на российском фондовом рынке и внутрикорпоративных решений. В июне акционеры банка утвердили дивиденды в размере 25% от чистой прибыли по МСФО за 2025 год вместо ожидаемых ранее 50%. За семь месяцев ВТБ сократил чистую прибыль по МСФО на 12,7% год к году — до 265,6 млрд руб.