В Госдуме назвали долю пользователей цифрового рубля среди россиян к 2027 году

«Негативных сигналов» в использовании цифрового рубля нет, считает глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Он рассчитывает, что до 3% россиян с банковскими счетами будут пользоваться цифровым рублем к началу 2027 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

По словам господина Аксакова, некоторые пользователи iPhone уже используют цифровой рубль, хотя с этим «есть определенные сложности». «Банки там помогают настроить телефоны. Я тоже об этом говорил, что где-то к началу следующего года мы это все отработаем»,— рассказал он ТАСС.

Как заверил депутат, он не слышал никакой негативной реакции на цифровой рубль. «Я слышал, что вот есть проблемы там с приложением, там с загружением, с переключением на цифровой рубль. Но это вот все связано было как раз с особенностями iPhone, не с программным продуктом»,— уточнил глава думского комитета.

С 1 сентября цифровой рубль стал третьей формой национальной валюты после наличной и безналичной. Согласно закону, до конца года для бизнеса будут действовать льготные условия, при которых не взимается комиссия за платежи и переводы. С 2027 года тарифы на услуги незначительно вырастут, при этом все равно останутся минимальными по сравнению с другими платежными системами. В различных сценариях развития эксперты ожидают, что через 5–7 лет цифровой рубль займет от 5% до 30% безналичного оборота.

Подробности — в материале «Ъ» «Новый рубль будет стоить денег».