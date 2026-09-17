В Госдуме назвали долю пользователей цифрового рубля среди россиян к 2027 году
Аксаков: до 3% россиян будут пользоваться цифровым рублем к 2027 году
«Негативных сигналов» в использовании цифрового рубля нет, считает глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Он рассчитывает, что до 3% россиян с банковскими счетами будут пользоваться цифровым рублем к началу 2027 года.
Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков
Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ
По словам господина Аксакова, некоторые пользователи iPhone уже используют цифровой рубль, хотя с этим «есть определенные сложности». «Банки там помогают настроить телефоны. Я тоже об этом говорил, что где-то к началу следующего года мы это все отработаем»,— рассказал он ТАСС.
Как заверил депутат, он не слышал никакой негативной реакции на цифровой рубль. «Я слышал, что вот есть проблемы там с приложением, там с загружением, с переключением на цифровой рубль. Но это вот все связано было как раз с особенностями iPhone, не с программным продуктом»,— уточнил глава думского комитета.
С 1 сентября цифровой рубль стал третьей формой национальной валюты после наличной и безналичной. Согласно закону, до конца года для бизнеса будут действовать льготные условия, при которых не взимается комиссия за платежи и переводы. С 2027 года тарифы на услуги незначительно вырастут, при этом все равно останутся минимальными по сравнению с другими платежными системами. В различных сценариях развития эксперты ожидают, что через 5–7 лет цифровой рубль займет от 5% до 30% безналичного оборота.
Подробности — в материале «Ъ» «Новый рубль будет стоить денег».
Расширение цифрового рубля должно идти через обязательное подключение участников, а не только за счет добровольного выбора граждан. С 1 сентября 2026 года крупнейшие банки должны предоставлять кошельки, а системно значимые банки и торговые компании с выручкой свыше 120 млн руб. — принимать цифровые рубли; это создает базовую инфраструктуру для роста числа пользователей.
В ближайший период охват остается ограниченным: банки с универсальной лицензией и торговые компании с выручкой свыше 30 млн руб. должны подключиться с 1 сентября 2027 года, а остальные банки и продавцы — с 1 сентября 2028 года. Поэтому достижение прогноза к началу 2027 года зависит главным образом от того, насколько активно цифровой рубль будут предлагать уже подключенные банки и торговые сети.
Распространение могут замедлить расходы и сроки подключения небольших банков, а также отсутствие у банков сильного стимула продвигать платежи с минимальной комиссией. Дополнительное ограничение — невозможность расплатиться цифровым рублем при отключенном интернете, поскольку платежи проходят через банковские приложения.