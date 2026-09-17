Прима-балерина Ковент-Гардена Наталья Осипова рассказала о дебюте в драме
21 сентября в лондонском театре Haymarket состоится премьера спектакля «Уровень жизни» («The Standart of Living») о любви выдающегося английского экономиста Джона Мейнарда Кейнса к русской балерине Лидии Лопуховой. Главную женскую роль сыграет прима-балерина лондонского Королевского балета, экс-прима Большого и Михайловского театров Наталья Осипова. О репетициях в драматическом театре, о характере и жизни ее героини, об отношениях Лидии с Вирджинией Вулф, а также о грядущем сезоне в Ковент-Гардене балерину Наталью Осипову расспросила Татьяна Кузнецова.
На вопрос о том, как госпожа Осипова была утверждена на роль Лидии, балерина ответила, что изначально решила отказаться от предложения режиссера «Уровня жизни» Николаса Хайтнера, однако попробовать себя ее в новом жанре ее убедил репетитор Королевского театра Эдвард Уотсон. «Я, как все мы балетные, тут же стала отказываться: «У меня репетиции, спектакли, ну куда мне, зачем в это лезть». А Эдвард мне: «Наташа, ты что! Это лучшие люди в индустрии, это же мечта — поработать с такой командой. Иди, пробуй. Если возьмут, просто соглашайся — и все», — рассказала балерина.
Подробнее — в интервью «Я не знала, куда руки-ноги девать».
Лидия Лопухова (с 1914 года она носила фамилию Лопокова) — русская балерина, с которой Джон Мейнард Кейнс познакомился в 1918 году во время гастролей труппы Дягилева в Лондоне; в 1925 году они вступили в брак. Их совместная жизнь была тесно связана с искусством: Кейнс вместе с женой основал Общество Камарго, с которого начался английский балет, а хореограф Фредерик Аштон ставил для Лопуховой балеты.
Кейнс поддерживал и драматические занятия жены: он построил для нее театр в Кембридже, где она играла в пьесах Ибсена и получала хорошие отзывы критики. При этом окружение Кейнса, в том числе кружок Блумсбери, поначалу приняло Лидию в штыки и иронизировало по поводу их романа.
После смерти Кейнса в 1946 году Лопухова прожила затворницей в их поместье 35 лет. Так что история, легшая в основу спектакля, охватывает не только роман, но и долгую совместную творческую жизнь.