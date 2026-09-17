Прима-балерина Ковент-Гардена Наталья Осипова рассказала о дебюте в драме

21 сентября в лондонском театре Haymarket состоится премьера спектакля «Уровень жизни» («The Standart of Living») о любви выдающегося английского экономиста Джона Мейнарда Кейнса к русской балерине Лидии Лопуховой. Главную женскую роль сыграет прима-балерина лондонского Королевского балета, экс-прима Большого и Михайловского театров Наталья Осипова. О репетициях в драматическом театре, о характере и жизни ее героини, об отношениях Лидии с Вирджинией Вулф, а также о грядущем сезоне в Ковент-Гардене балерину Наталью Осипову расспросила Татьяна Кузнецова.

На вопрос о том, как госпожа Осипова была утверждена на роль Лидии, балерина ответила, что изначально решила отказаться от предложения режиссера «Уровня жизни» Николаса Хайтнера, однако попробовать себя ее в новом жанре ее убедил репетитор Королевского театра Эдвард Уотсон. «Я, как все мы балетные, тут же стала отказываться: «У меня репетиции, спектакли, ну куда мне, зачем в это лезть». А Эдвард мне: «Наташа, ты что! Это лучшие люди в индустрии, это же мечта — поработать с такой командой. Иди, пробуй. Если возьмут, просто соглашайся — и все», — рассказала балерина.

Подробнее — в интервью «Я не знала, куда руки-ноги девать».