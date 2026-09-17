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«Я не знала, куда руки-ноги девать»

Прима-балерина Ковент-Гардена Наталья Осипова о своем дебюте в драме

21 сентября в лондонском театре Haymarket состоится премьера спектакля «Уровень жизни» («The Standart of Living») о любви выдающегося английского экономиста Джона Мейнарда Кейнса к русской балерине Лидии Лопуховой. Главную женскую роль сыграет прима-балерина лондонского Королевского балета, экс-прима Большого и Михайловского театров Наталья Осипова. О репетициях в драматическом театре, о характере и жизни ее героини, об отношениях Лидии с Вирджинией Вулф, а также о грядущем сезоне в Ковент-Гардене балерину Наталью Осипову расспросила Татьяна Кузнецова.

Наталья Осипова

Наталья Осипова

Фото: Личный архив Натальи Осиповой

Наталья Осипова

Фото: Личный архив Натальи Осиповой

— Как началось это ваше приключение?

— Все произошло быстро и неожиданно. В конце мая наш репетитор Эдвард Уотсон, прекрасный танцовщик, мой бывший партнер и хороший друг, сказал мне, что Николас Хайтнер (известный английский режиссер театра и кино, лауреат премии Лоуренса Оливье.— “Ъ”) спрашивал, могла бы я сыграть в драматическом спектакле? Он много раз видел меня на сцене, а теперь будет ставить пьесу о выдающемся экономисте Джоне Мейнарде Кейнсе, и решил, что роль его жены, балерины Лидии Лопуховой, должна играть профессиональная танцовщица. Я, как все мы балетные, тут же стала отказываться: «У меня репетиции, спектакли, ну куда мне, зачем в это лезть». А Эдвард мне: «Наташа, ты что! Это лучшие люди в индустрии, это же мечта — поработать с такой командой. Иди, пробуй. Если возьмут, просто соглашайся — и все».

Осипова Наталья Петровна

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— Перед пробами вам дали сценарий?

— Пару страниц. Как раз знакомство Лидии с Кейнсом. Я прочитала текст прямо в день просмотра, прибежала на встречу сразу после репетиции. Жара стояла страшная. И вот я залетаю в театр Haymarket, в маленькую комнатку, там сидят Ник и Джеймс Грэм, сценарист, и начинаю тараторить, что сейчас умру прямо здесь, если не выпью воды, что репетировать невыносимо… А они умилялись и говорили: «Ну точно Лидия». Потом я почитала минут пять, там очень забавная сцена их встречи: он очень волнуется, а она понятия не имеет, что он знаменитый экономист. И выдает этак небрежно: «You’re an accountant» («вы счетовод».— “Ъ”), и это очень смешно звучит по-английски. И все — я ушла. А через десять минут они мне позвонили: «Ты утверждена».

— Что вы знали о Лидии до того, как к вам попал этот сценарий?

— Немного, из истории балета. Знала, что она — сестра балетмейстера Федора Лопухова. Что училась в Петербурге, попала в Мариинку, совсем молоденькой танцевала во втором «Русском сезоне» у Дягилева. Что в Россию не вернулась, но и от Дягилева ушла — уехала в Америку.

— И вышла замуж за немолодого итальянца-менеджера, который тоже работал у Дягилева и оказался двоеженцем. А потом она вернулась к Дягилеву и уже в Лондоне вышла замуж за англичанина.

— Это я уже здесь узнала. В Англии о Лидии известно гораздо больше, чем в России, ведь ее муж был экономистом с мировым именем, национальная гордость. Тут об их романе выходили целые исследования и биографические книги, опубликованы письма Лидии к Мейнарду.

— Судя по мемуарам, вы с ней действительно похожи: у нее тоже были огромный прыжок, большое сценическое обаяние, авантюрный характер, и она была такая же непосредственная, живая, открытая.

— И говорила всем в лоб, что думала!

— Но была далеко не дура. Герберт Уэллс писал: «Она не только умна для балерины, она умнее кого бы то ни было, а у Кейнса — лучшие мозги в стране».

— Думаю, иначе Кейнсу с ней было бы скучно, а ведь они прожили вместе всю жизнь и очень любили друг друга. Он делал для нее все: и Дягилева субсидировал, когда она у него танцевала. И вместе с ней основал Общество Камарго, с которого, собственно, и начался английский балет. И Аштон на нее балеты ставил. А потом Кейнс построил для Лидии драматический театр в Кембридже — она там играла Ибсена, и критика была хорошая. Когда Мейнард заболел, она преданно ухаживала за ним, а после его смерти в 1946-м прожила затворницей в их поместье 35 лет. Но поначалу окружение Кейнса приняло ее в штыки.

— Вы имеете в виду его кембриджских друзей — кружок Блумсбери? Кстати, Вирджиния Вулф в пьесе есть?

— Да, и она очень язвительна с Лидией. Они все иронизировали по поводу этого романа, потому что знали, что Мейнард гей (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ.— “Ъ”) и что она была его первой женщиной. Вирджиния Вулф в пьесе говорит: «Мейнард, она же женщина! Балерина! И она замужем! Как это возможно? Лидия, может, ты нам откроешь этот секрет?» И Лидия их нарочно шокирует — рассказывает, что они делают в постели, а потом спрашивает: «Я ответила на все ваши вопросы?» Мужу она жалуется: «Твои друзья меня ненавидят. Когда ты уходишь, они специально разговаривают на своем высоколобом английском, чтобы я не понимала, чтобы чувствовала себя идиоткой». И он ей отвечает: «Ну ты что, я тебя обожаю за твой английский». Она считает, что его друзья занимаются высоким искусством, замкнувшись в квадратном парке Блумсбери, в своем мире, куда только они могут войти. Она кричит: «Но я другая! Когда я танцую, у меня столько боли и страсти, потому что я знаю настоящую жизнь».

— Премьера у вас 21 сентября, запланировано 56 спектаклей за три месяца, а вы — действующая прима-балерина Ковент-Гардена. Как на это отреагировал ваш худрук Кевин О`Хара?

— Кевин сказал, что еще никто из балерин нашей компании не выступал на Вест-Энде, что это фантастическая возможность и что я должна ее использовать. Он считает, что это огромная честь для нашей труппы, и освободил меня на весь срок от выступлений. Но я все равно хочу танцевать — «Манон» и еще что-нибудь.

— То есть в класс ходить будете?

— Обязательно, только надо придумать в какое время, потому что в Haymarket репетиции с десяти утра до шести вечера.

У нас в спектакле Лидия будет танцевать — то, что тогда танцевала: прелюд из «Шопенианы», «Жар-птицу» — прыжковую вариацию и кусочек адажио, «Фасад» Аштона, «Фантастическую лавку» Мясина, даже канкан.

У меня есть второй состав на крайний случай. Замечательная актриса, очень красивая, с балетным прошлым — она окончила Национальную балетную школу. Ей сейчас тоже тяжело: надо учить русский акцент и даже русский язык немного.

— Англичанин-драматург написал текст по-русски?

— Совсем чуть-чуть. И не совсем по-русски. У него, например, Мейнард называет Лидию ласково «Людовка». Я говорю: «Это невозможно. По-русски будет Лидочка. В крайнем случае Людочка». Поменял. Он вообще разрешает артистам немного подстраивать текст под себя — вносит изменения на репетициях.

— А как они проходят? Традиционно? Читка за столом, разметка мизансцен в выгородке?

— Я еще до начала репетиций много занималась с педагогом по речи, она меня учила правильной интонации, мы разговаривали о смысле фраз, об их подтексте. А в театре все познакомились, сели за стол и — да, начали читать. 30 человек, лучшие актеры, профи. Я чуть под стол не сползла, думала: «Это не для меня, я сейчас уйду». Руки тряслись, то холодно, то жарко. Актриса, которая Вирджинию Вулф играет, начала меня успокаивать, показала упражнение, и паника прошла. Когда разобрали текст и вышли на сцену, я не знала, куда руки-ноги девать. В балете же все движения уже отработаны, в случае чего знаешь, как выкрутиться. А тут Рори Киннер, мой Кейнс, фантастический актер, смотрит на тебя в упор так, что ты дар речи теряешь и думаешь: «Боже, что я вообще здесь делаю?» Но когда дело дошло до сцен, где Лидия с Дягилевым ругается, все засмеялись, и стало легче. В этой пьесе много замешано на контрасте между их идеальным английским и английском Лидии — как бы неправильном. Ее акцент, построение фраз, интонации — это очень смешно. В общем после прогона первого акта меня похвалили. Но сказали, что тихо говорю. Театр-то на две тысячи мест, надо почти кричать. И сильно артикулировать.

— Вам 40 лет. Лидия как раз в этом возрасте стала пробовать себя в драматическом театре. В Париже в 42 года всех выводят на пенсию. Диана Вишнева в 40 перестала танцевать большую классику, но осталась примой Мариинки, продолжает танцевать и делает собственные проекты. А вы в Ковент-Гардене имеете право от чего-то отказываться?

— Я отказалась от «Щелкунчика». Моему телу не подходит партия Феи Драже, не люблю ее танцевать. И Кевин отнесся с пониманием. Но вообще-то я от классики отказываться не хочу. Обожаю «Жизель» и наше «Лебединое озеро» в редакции Лиама Скарлетта, там потрясающий последний акт. И «Манон» мне совсем не трудно танцевать. Проблема в другом: травмы. И хотя у нас в театре отличные врачи и есть все необходимое для восстановления, в 40 лет их нужно лечить долго. А травмы неизбежны — очень уж трудное расписание. Бывает по четыре репетиции в день, и все разных авторов, разные по технике и стилю. В прошлом сезоне я в один месяц репетировала «Лунного Пьеро» Глена Тетли, балеты Лайтфута—Леон, «Жизель» и еще что-то — слишком много на себя взяла. Думаю, для меня сейчас главная задача — делать спектакли, которые я могу и хочу танцевать. Этот сезон у нас как раз такой: «Манон», «Лебединое озеро», «Месяц в деревне» Аштона, работа Макгрегора — и я буду все это танцевать.

— То есть если ваш спектакль на Вест-Энде будет иметь успех и его показ продлят или если вас пригласят еще на какую-нибудь драматическую роль, вы откажетесь?

— Я бы с удовольствием занималась дальше драматическим театром или кино. Меня, кстати, уже приглашали на пробы. И все-таки работать с хореографами, которые открывают в тебе что-то новое, совсем другое дело. Пусть даже это будет не successful, но это твой путь и твоя жизнь, в которой ты чувствуешь себя артистом.

Фотогалерея

Жизнь и карьера Натальи Осиповой

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Жизель — коронная роль Натальи Осиповой. Впервые она исполнила эту партию в Большом театре 20 лет назад, поразив публику своими фантастическими полетами

Жизель — коронная роль Натальи Осиповой. Впервые она исполнила эту партию в Большом театре 20 лет назад, поразив публику своими фантастическими полетами

Фото: Елена Фетисова / Коммерсантъ

«Я с пяти лет занималась спортивной гимнастикой, в восемь получила травму спины. Тренеры посоветовали попробовать балет. Ну мама и сдала меня туда». От спорта Наташа получила феноменальную работоспособность, бесстрашие, упорство в достижении цели

«Я с пяти лет занималась спортивной гимнастикой, в восемь получила травму спины. Тренеры посоветовали попробовать балет. Ну мама и сдала меня туда». От спорта Наташа получила феноменальную работоспособность, бесстрашие, упорство в достижении цели

Фото: Семейный архив Натальи Осиповой / Личный архив Натальи Осиповой

Педагоги Московской академии хореографии не сумели справиться с уникальными данными ученицы Осиповой: в 2004 году на выпускном концерте Наташа поразила энергией, беспределом танцевальных возможностей и детскими ошибками в классическом «правописании»&lt;br> На фото: в классе с ректором МГАХ Мариной Леоновой, 2002 год

Педагоги Московской академии хореографии не сумели справиться с уникальными данными ученицы Осиповой: в 2004 году на выпускном концерте Наташа поразила энергией, беспределом танцевальных возможностей и детскими ошибками в классическом «правописании»
На фото: в классе с ректором МГАХ Мариной Леоновой, 2002 год

Фото: Михаил Логвинов / Коммерсантъ

Бесшабашность танца выпускницы Осиповой не обескуражила балетного худрука Большого Алексея Ратманского. Напротив, воодушевила: «Никто на моей памяти не был настолько полным воплощением манеры и традиций Большого, как Осипова». Главные партии он ей давать не спешил, начинал с маленьких ролей и вариаций. Вскоре он констатировал: «Первые выходы Натальи в прыжковых вариациях показали: таких, как она, нет не только в Большом, но и нигде в мире»&lt;br> На фото: Испанская невеста, «Лебединое озеро», 2005 год

Бесшабашность танца выпускницы Осиповой не обескуражила балетного худрука Большого Алексея Ратманского. Напротив, воодушевила: «Никто на моей памяти не был настолько полным воплощением манеры и традиций Большого, как Осипова». Главные партии он ей давать не спешил, начинал с маленьких ролей и вариаций. Вскоре он констатировал: «Первые выходы Натальи в прыжковых вариациях показали: таких, как она, нет не только в Большом, но и нигде в мире»
На фото: Испанская невеста, «Лебединое озеро», 2005 год

Фото: Михаил Логвинов / Коммерсантъ

Педагогом-репетитором Наташи стала народная артистка СССР Марина Кондратьева. Союз оказался плодотворным: «Меня Марина Викторовна уже в театре научила, как надо танцевать, как со своим телом работать, как выстраивать позы, позиции. Столько надо было исправлять, переделывать, стиснув зубы»

Педагогом-репетитором Наташи стала народная артистка СССР Марина Кондратьева. Союз оказался плодотворным: «Меня Марина Викторовна уже в театре научила, как надо танцевать, как со своим телом работать, как выстраивать позы, позиции. Столько надо было исправлять, переделывать, стиснув зубы»

Фото: Fiona Hanson / PA Images / Contributor / Getty Images

В первый же сезон работы в Большом Наталья Осипова стала любимицей публики, станцевав 16 афишных партий. Некоторые из них тут же влетели в историю&lt;br> На фото: солистка канкана из балета Леонида Мясина «Парижское веселье», 2005 год

В первый же сезон работы в Большом Наталья Осипова стала любимицей публики, станцевав 16 афишных партий. Некоторые из них тут же влетели в историю
На фото: солистка канкана из балета Леонида Мясина «Парижское веселье», 2005 год

Фото: Елена Фетисова / Коммерсантъ

Первую главную роль — в «Дон Кихоте» — Наташа получила в 2005 году, на второй сезон работы. И сразу стала главной Китри Большого театра. Как и у Майи Плисецкой, самым упоительным у нее получился первый акт — танцы на площади Барселоны

Первую главную роль — в «Дон Кихоте» — Наташа получила в 2005 году, на второй сезон работы. И сразу стала главной Китри Большого театра. Как и у Майи Плисецкой, самым упоительным у нее получился первый акт — танцы на площади Барселоны

Фото: Михаил Логвинов / Коммерсантъ

В 2007 году Наташа станцевала в Большом романтическую «Жизель». В сцене сумасшествия напугала собственную мать: та решила, что ей действительно стало дурно. Про второй акт патриарх отечественной критики Вадим Гаевский написал не рецензию — поэму: «И здесь уже не сон, но транс, нечто неудержимое — неудержимый танец, рвущийся из ритма и плена кордебалетных виллис, рвущийся из рук партнера, рвущийся из небытия, на простор подлинной жизни»

В 2007 году Наташа станцевала в Большом романтическую «Жизель». В сцене сумасшествия напугала собственную мать: та решила, что ей действительно стало дурно. Про второй акт патриарх отечественной критики Вадим Гаевский написал не рецензию — поэму: «И здесь уже не сон, но транс, нечто неудержимое — неудержимый танец, рвущийся из ритма и плена кордебалетных виллис, рвущийся из рук партнера, рвущийся из небытия, на простор подлинной жизни»

Фото: Елена Фетисова / Коммерсантъ

В балете «В комнате наверху» (2007) знаменитой американской постмодернистки Твайлы Тарп молодые солисты Большого отрывались по полной. Тут Наталья Осипова поймала кайф полетов без правил. Потрясенное жюри «Золотой маски» присудило ей приз за лучшую женскую роль, хотя эта роль была не главной

В балете «В комнате наверху» (2007) знаменитой американской постмодернистки Твайлы Тарп молодые солисты Большого отрывались по полной. Тут Наталья Осипова поймала кайф полетов без правил. Потрясенное жюри «Золотой маски» присудило ей приз за лучшую женскую роль, хотя эта роль была не главной

Фото: Михаил Логвинов / Коммерсантъ

«Лучшей Сильфидой в мире» назвал Наташу датчанин Йохан Кобборг, поставивший этот старинный балет в Большом. Но театр так не считал: Наталья Осипова и Вячеслав Лопатин станцевали «Сильфиду» (2008) только три раза: дважды на премьере и на конкурсном спектакле «Золотой маски». И жюри присудило паре спецприз за лучший дуэт

«Лучшей Сильфидой в мире» назвал Наташу датчанин Йохан Кобборг, поставивший этот старинный балет в Большом. Но театр так не считал: Наталья Осипова и Вячеслав Лопатин станцевали «Сильфиду» (2008) только три раза: дважды на премьере и на конкурсном спектакле «Золотой маски». И жюри присудило паре спецприз за лучший дуэт

Фото: Михаил Логвинов / Коммерсантъ

В своей версии балета «Пламя Парижа» (2008) Алексей Ратманский объединил две женские партии: простодушной горожанки Жанны и ярой революционерки Терезы. Наташа была убедительна в обеих ипостасях

В своей версии балета «Пламя Парижа» (2008) Алексей Ратманский объединил две женские партии: простодушной горожанки Жанны и ярой революционерки Терезы. Наташа была убедительна в обеих ипостасях

Фото: Елена Фетисова / Коммерсантъ

С разрешения руководства Большого Наталья Осипова каждый весенний сезон танцевала с ABT как приглашенная звезда. Нью-Йорк она покорила сразу. Самый авторитетный американский критик Аластер Маколей вынес вердикт: «Она — исключительная танцовщица и актриса... Ее техника достигла стратосферной высоты». В 2009 году успех Наташи Осиповой и Дэвида Холберга в «Ромео и Джульетте» побил все рекорды: после первого акта им пришлось кланяться весь антракт

С разрешения руководства Большого Наталья Осипова каждый весенний сезон танцевала с ABT как приглашенная звезда. Нью-Йорк она покорила сразу. Самый авторитетный американский критик Аластер Маколей вынес вердикт: «Она — исключительная танцовщица и актриса... Ее техника достигла стратосферной высоты». В 2009 году успех Наташи Осиповой и Дэвида Холберга в «Ромео и Джульетте» побил все рекорды: после первого акта им пришлось кланяться весь антракт

Фото: Andrej Uspenski / Royal Opera House

В 2011 году в Большом театре в проекте Сергея Даниляна «Отражения» Наташа Осипова с Иваном Васильевым впервые станцевали «Серенату» хореографа Мауро Бигонцетти, ставшую их любимым номером. Казалось, что в этом дуэте, полном отчаянных поддержек-объятий и тщетных попыток преодолеть чувственное наваждение, они проживают надрывную историю собственной любви

В 2011 году в Большом театре в проекте Сергея Даниляна «Отражения» Наташа Осипова с Иваном Васильевым впервые станцевали «Серенату» хореографа Мауро Бигонцетти, ставшую их любимым номером. Казалось, что в этом дуэте, полном отчаянных поддержек-объятий и тщетных попыток преодолеть чувственное наваждение, они проживают надрывную историю собственной любви

Фото: Станислав Левшин / Коммерсантъ

В конце 2011 года Осипова и Васильев уволились из Большого и перешли в Михайловский театр. Марина Кондратьева приписывала их уход влиянию Ивана: «Ваня мечтал, чтобы они с Наташей были свободной парой, ездили по всему миру». Но правда и в том, что большую классику в Большом Осиповой танцевать не давали. Она сетовала: «В тот момент, когда я чувствую, что должна многое сделать, я сижу и ничего не делаю». Действительно: «Спящую красавицу», «Лебединое озеро», «Щелкунчика» на родной сцене Наташа не танцевала никогда&lt;br> На фото: Одиллия в балете «Лебединое озеро» в «Ковент-Гардене»

В конце 2011 года Осипова и Васильев уволились из Большого и перешли в Михайловский театр. Марина Кондратьева приписывала их уход влиянию Ивана: «Ваня мечтал, чтобы они с Наташей были свободной парой, ездили по всему миру». Но правда и в том, что большую классику в Большом Осиповой танцевать не давали. Она сетовала: «В тот момент, когда я чувствую, что должна многое сделать, я сижу и ничего не делаю». Действительно: «Спящую красавицу», «Лебединое озеро», «Щелкунчика» на родной сцене Наташа не танцевала никогда
На фото: Одиллия в балете «Лебединое озеро» в «Ковент-Гардене»

Фото: Alice Pennefather / Royal Opera House

Михайловский театр предоставил Осиповой и Васильеву карт-бланш на личные гастроли и подарил Наташе великолепные роли — в старомосковском «Лебедином озере» Александра Горского и «Лауренсии» Вахтанга Чабукиани, оба балета шли в редакциях Михаила Мессерера На фото: вариация Лауренсии, 2012 год

Михайловский театр предоставил Осиповой и Васильеву карт-бланш на личные гастроли и подарил Наташе великолепные роли — в старомосковском «Лебедином озере» Александра Горского и «Лауренсии» Вахтанга Чабукиани, оба балета шли в редакциях Михаила Мессерера На фото: вариация Лауренсии, 2012 год

Фото: Robbie Jack / Getty Images

После работы с Наташей над спектаклем «Ромео и Джульетта» балетный худрук Михайловского театра Начо Дуато не скрывал восхищения: «Для хореографа возможность ставить на артистов такого масштаба — колоссальная удача»&lt;br> На фото: Джульетта — Наталья Осипова, Парис — Михаил Спиваков, 2012 год

После работы с Наташей над спектаклем «Ромео и Джульетта» балетный худрук Михайловского театра Начо Дуато не скрывал восхищения: «Для хореографа возможность ставить на артистов такого масштаба — колоссальная удача»
На фото: Джульетта — Наталья Осипова, Парис — Михаил Спиваков, 2012 год

Фото: Виктор Васильев / Коммерсантъ  /  купить фото

Лондон в жизни Осиповой появился внезапно, но не случайно: британские критики четырежды (и это рекорд) называли ее лучшей балериной года. И в 2013 году балетный худрук «Ковент-Гардена» Кевин О’Хейр предложил ей новую роль — прима-балерины лондонского Королевского балета&lt;br> На фото: Наташа в своей гримерке в «Ковент-Гардене»

Лондон в жизни Осиповой появился внезапно, но не случайно: британские критики четырежды (и это рекорд) называли ее лучшей балериной года. И в 2013 году балетный худрук «Ковент-Гардена» Кевин О’Хейр предложил ей новую роль — прима-балерины лондонского Королевского балета
На фото: Наташа в своей гримерке в «Ковент-Гардене»

Фото: @natalia_osipova_official

Первым партнером Осиповой в «Ковент-Гардене» стал премьер Карлос Акоста. На гастролях лондонского Королевского балета в Москве Наташа дебютировала с ним в балете «Манон» (2014)

Первым партнером Осиповой в «Ковент-Гардене» стал премьер Карлос Акоста. На гастролях лондонского Королевского балета в Москве Наташа дебютировала с ним в балете «Манон» (2014)

Фото: Михаил Логвинов / Коммерсантъ

Драматические балеты британского классика Кеннета Макмиллана будто созданы для Натальи Осиповой с ее экспрессией и готовностью к полному актерскому перевоплощению&lt;br> На фото: Анастасия из одноименного балета Макмиллана про дочь Николая II, оказавшуюся в Европе и окончившую свои дни в сумасшедшем доме, 2016 год

Драматические балеты британского классика Кеннета Макмиллана будто созданы для Натальи Осиповой с ее экспрессией и готовностью к полному актерскому перевоплощению
На фото: Анастасия из одноименного балета Макмиллана про дочь Николая II, оказавшуюся в Европе и окончившую свои дни в сумасшедшем доме, 2016 год

Фото: Robbie Jack / Corbis / Getty Images

«Пожалуй, это единственное место, где мне все нравится. Каждый год меняется репертуар, и каждый год у меня четыре-пять спектаклей, я танцую, почти не повторяясь». Хореографы «Ковент-Гардена» ставят балеты специально «на Наташу»&lt;br> На фото: Наталья Осипова с Эдвардом Уотсоном в балете Уэйна Макгрегора «Tetractys», 2015 год

«Пожалуй, это единственное место, где мне все нравится. Каждый год меняется репертуар, и каждый год у меня четыре-пять спектаклей, я танцую, почти не повторяясь». Хореографы «Ковент-Гардена» ставят балеты специально «на Наташу»
На фото: Наталья Осипова с Эдвардом Уотсоном в балете Уэйна Макгрегора «Tetractys», 2015 год

Фото: Johan Persson / Royal Opera House

Расплатой за богатый репертуар и фанатичную работу в репетиционных залах стали неизбежные травмы — случайные и хронические. В 2024 году Наташа, наконец, решилась прооперировать больную стопу. Хирург был в шоке, увидев, что плюсна сломана в четырех местах

Расплатой за богатый репертуар и фанатичную работу в репетиционных залах стали неизбежные травмы — случайные и хронические. В 2024 году Наташа, наконец, решилась прооперировать больную стопу. Хирург был в шоке, увидев, что плюсна сломана в четырех местах

Фото: @natalia_osipova_official

«Ковент-Гарден» не препятствует личным проектам и гастролям Натальи Осиповой. В Москве вместе с Иваном Васильевым она станцевала «Факаду» (2014) Артура Питы — спектакль про то, как обманутая невеста убила своего жениха и станцевала на его могиле

«Ковент-Гарден» не препятствует личным проектам и гастролям Натальи Осиповой. В Москве вместе с Иваном Васильевым она станцевала «Факаду» (2014) Артура Питы — спектакль про то, как обманутая невеста убила своего жениха и станцевала на его могиле

Фото: Михаил Логвинов / Коммерсантъ

Из Лондона Наталья прилетала танцевать в Пермь — и новые партии, и свою любимую Джульетту: «Когда я ее танцую, все отчетливее понимаю — это моя роль. На клеточном уровне, во всех проявлениях она отражает мою суть и натуру». Стоявший за пультом дирижер Теодор Курентзис почувствовал ее исключительность: «Она особенная, из тех балерин, которые обладают потрясающими техническими возможностями, но при этом в еще большей степени одарены талантом трагедийных жриц»

Из Лондона Наталья прилетала танцевать в Пермь — и новые партии, и свою любимую Джульетту: «Когда я ее танцую, все отчетливее понимаю — это моя роль. На клеточном уровне, во всех проявлениях она отражает мою суть и натуру». Стоявший за пультом дирижер Теодор Курентзис почувствовал ее исключительность: «Она особенная, из тех балерин, которые обладают потрясающими техническими возможностями, но при этом в еще большей степени одарены талантом трагедийных жриц»

Фото: Антон Завьялов / Пермский театр оперы и балета

Второй «служебный роман» Наташи случился с Сергеем Полуниным после их выступления в «Жизели» на сцене Ла Скала. Пара сделала несколько общих проектов&lt;br> На фото: Осипова и Полунин в балете Артура Питы «Беги, Мэри, беги», вдохновленным жизнью Эми Уайнхаус, 2016 год

Второй «служебный роман» Наташи случился с Сергеем Полуниным после их выступления в «Жизели» на сцене Ла Скала. Пара сделала несколько общих проектов
На фото: Осипова и Полунин в балете Артура Питы «Беги, Мэри, беги», вдохновленным жизнью Эми Уайнхаус, 2016 год

Фото: Elliott Franks / i-Images / ZUMA Wire / ТАСС

Лондон пытался втянуть Наталью Осипову в светскую жизнь. Балерина позировала для гламурных журналов, встречалась с влиятельными людьми, ходила на важные приемы&lt;br> На фото: с принцем Чарльзом и танцовщиком Сезаром Корралесом на приеме по случаю возобновления спектаклей Королевского балета после локдауна, 2021 год

Лондон пытался втянуть Наталью Осипову в светскую жизнь. Балерина позировала для гламурных журналов, встречалась с влиятельными людьми, ходила на важные приемы
На фото: с принцем Чарльзом и танцовщиком Сезаром Корралесом на приеме по случаю возобновления спектаклей Королевского балета после локдауна, 2021 год

Фото: Yui Mok / WPA Pool / Getty Images / Yui Mok - WPA Pool / Getty Images

Каждый раз, отдав светский долг, Наташа возвращалась в репетиционный зал с нескрываемым облегчением

Каждый раз, отдав светский долг, Наташа возвращалась в репетиционный зал с нескрываемым облегчением

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ  /  купить фото

Третий «служебный роман» Наташи — с современным американским танцовщиком и хореографом Джейсоном Киттельбергером — завязался во время подготовки совместных проектов. В 2019 году на гастролях в Москве новым Женихом в «Факаде» был именно он

Третий «служебный роман» Наташи — с современным американским танцовщиком и хореографом Джейсоном Киттельбергером — завязался во время подготовки совместных проектов. В 2019 году на гастролях в Москве новым Женихом в «Факаде» был именно он

Фото: Михаил Логвинов / Коммерсантъ

На сей раз роман оказался долгим и счастливым&lt;br> На фото: с Джейсоном Кительбергером в 2023 году

На сей раз роман оказался долгим и счастливым
На фото: с Джейсоном Кительбергером в 2023 году

Фото: Семейный архив Натальи Осиповой

Свой лондонский дом Наташа обставила по собственному вкусу, не прибегая к услугам дизайнеров

Свой лондонский дом Наташа обставила по собственному вкусу, не прибегая к услугам дизайнеров

Фото: Семейный архив Натальи Осиповой

Четыре собаки Наташи и Джейсона (на фото: шарпей Ева) чувствуют себя в их доме хозяевами

Четыре собаки Наташи и Джейсона (на фото: шарпей Ева) чувствуют себя в их доме хозяевами

Фото: @natalia_osipova_official

Пляжному отдыху Наталья Осипова предпочитает путешествия&lt;br> На фото: поездка в Сицилию, 2026 год

Пляжному отдыху Наталья Осипова предпочитает путешествия
На фото: поездка в Сицилию, 2026 год

Фото: Семейный архив Натальи Осиповой

В последний раз в Москве Наталья выступила в 2019 году, в спектакле Артура Питы «Мать» — триллере по одноименной сказке Андерсена. В роли обезумевшей матери, готовой на все ради спасения ребенка, прима-балерина не побоялась гиперреалистических крайностей

В последний раз в Москве Наталья выступила в 2019 году, в спектакле Артура Питы «Мать» — триллере по одноименной сказке Андерсена. В роли обезумевшей матери, готовой на все ради спасения ребенка, прима-балерина не побоялась гиперреалистических крайностей

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ  /  купить фото

Свой 40-й день рождения Наталья Осипова отмечает на сцене в одной из своих любимых ролей — Марии Вечоры в балете Кеннета Макмиллана «Майерлинг» (2017). В этой партии она дебютировала с лучшим британским Рудольфом — Эдвардом Уотсоном

Свой 40-й день рождения Наталья Осипова отмечает на сцене в одной из своих любимых ролей — Марии Вечоры в балете Кеннета Макмиллана «Майерлинг» (2017). В этой партии она дебютировала с лучшим британским Рудольфом — Эдвардом Уотсоном

Фото: Robbie Jack / Corbis / Getty Images

Место Натальи в современной истории Мейна Гилгуд, бывшая партнерша Рудольфа Нуреева, определила с бескомпромиссной категоричностью: «Наталья Осипова — не просто прима-балерина XXI века. Она становится спасителем искусства классического балета» &lt;br>На фото: Медора в картине «Оживленный сад» из балета «Корсар» &lt;br> При подготовке галереи были использованы материалы из книги Марины Лапиной «Страсти по Наташе»

Место Натальи в современной истории Мейна Гилгуд, бывшая партнерша Рудольфа Нуреева, определила с бескомпромиссной категоричностью: «Наталья Осипова — не просто прима-балерина XXI века. Она становится спасителем искусства классического балета»
На фото: Медора в картине «Оживленный сад» из балета «Корсар»
При подготовке галереи были использованы материалы из книги Марины Лапиной «Страсти по Наташе»

Фото: Елена Фетисова / Коммерсантъ

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Жизель — коронная роль Натальи Осиповой. Впервые она исполнила эту партию в Большом театре 20 лет назад, поразив публику своими фантастическими полетами

Фото: Коммерсантъ / Елена Фетисова

«Я с пяти лет занималась спортивной гимнастикой, в восемь получила травму спины. Тренеры посоветовали попробовать балет. Ну мама и сдала меня туда». От спорта Наташа получила феноменальную работоспособность, бесстрашие, упорство в достижении цели

Фото: Личный архив Натальи Осиповой / Семейный архив Натальи Осиповой

Педагоги Московской академии хореографии не сумели справиться с уникальными данными ученицы Осиповой: в 2004 году на выпускном концерте Наташа поразила энергией, беспределом танцевальных возможностей и детскими ошибками в классическом «правописании»
На фото: в классе с ректором МГАХ Мариной Леоновой, 2002 год

Фото: Коммерсантъ / Михаил Логвинов

Бесшабашность танца выпускницы Осиповой не обескуражила балетного худрука Большого Алексея Ратманского. Напротив, воодушевила: «Никто на моей памяти не был настолько полным воплощением манеры и традиций Большого, как Осипова». Главные партии он ей давать не спешил, начинал с маленьких ролей и вариаций. Вскоре он констатировал: «Первые выходы Натальи в прыжковых вариациях показали: таких, как она, нет не только в Большом, но и нигде в мире»
На фото: Испанская невеста, «Лебединое озеро», 2005 год

Фото: Коммерсантъ / Михаил Логвинов

Педагогом-репетитором Наташи стала народная артистка СССР Марина Кондратьева. Союз оказался плодотворным: «Меня Марина Викторовна уже в театре научила, как надо танцевать, как со своим телом работать, как выстраивать позы, позиции. Столько надо было исправлять, переделывать, стиснув зубы»

Фото: Fiona Hanson / PA Images / Contributor / Getty Images

В первый же сезон работы в Большом Наталья Осипова стала любимицей публики, станцевав 16 афишных партий. Некоторые из них тут же влетели в историю
На фото: солистка канкана из балета Леонида Мясина «Парижское веселье», 2005 год

Фото: Коммерсантъ / Елена Фетисова

Первую главную роль — в «Дон Кихоте» — Наташа получила в 2005 году, на второй сезон работы. И сразу стала главной Китри Большого театра. Как и у Майи Плисецкой, самым упоительным у нее получился первый акт — танцы на площади Барселоны

Фото: Коммерсантъ / Михаил Логвинов

В 2007 году Наташа станцевала в Большом романтическую «Жизель». В сцене сумасшествия напугала собственную мать: та решила, что ей действительно стало дурно. Про второй акт патриарх отечественной критики Вадим Гаевский написал не рецензию — поэму: «И здесь уже не сон, но транс, нечто неудержимое — неудержимый танец, рвущийся из ритма и плена кордебалетных виллис, рвущийся из рук партнера, рвущийся из небытия, на простор подлинной жизни»

Фото: Коммерсантъ / Елена Фетисова

В балете «В комнате наверху» (2007) знаменитой американской постмодернистки Твайлы Тарп молодые солисты Большого отрывались по полной. Тут Наталья Осипова поймала кайф полетов без правил. Потрясенное жюри «Золотой маски» присудило ей приз за лучшую женскую роль, хотя эта роль была не главной

Фото: Коммерсантъ / Михаил Логвинов

«Лучшей Сильфидой в мире» назвал Наташу датчанин Йохан Кобборг, поставивший этот старинный балет в Большом. Но театр так не считал: Наталья Осипова и Вячеслав Лопатин станцевали «Сильфиду» (2008) только три раза: дважды на премьере и на конкурсном спектакле «Золотой маски». И жюри присудило паре спецприз за лучший дуэт

Фото: Коммерсантъ / Михаил Логвинов

В своей версии балета «Пламя Парижа» (2008) Алексей Ратманский объединил две женские партии: простодушной горожанки Жанны и ярой революционерки Терезы. Наташа была убедительна в обеих ипостасях

Фото: Коммерсантъ / Елена Фетисова

С разрешения руководства Большого Наталья Осипова каждый весенний сезон танцевала с ABT как приглашенная звезда. Нью-Йорк она покорила сразу. Самый авторитетный американский критик Аластер Маколей вынес вердикт: «Она — исключительная танцовщица и актриса... Ее техника достигла стратосферной высоты». В 2009 году успех Наташи Осиповой и Дэвида Холберга в «Ромео и Джульетте» побил все рекорды: после первого акта им пришлось кланяться весь антракт

Фото: Andrej Uspenski / Royal Opera House

В 2011 году в Большом театре в проекте Сергея Даниляна «Отражения» Наташа Осипова с Иваном Васильевым впервые станцевали «Серенату» хореографа Мауро Бигонцетти, ставшую их любимым номером. Казалось, что в этом дуэте, полном отчаянных поддержек-объятий и тщетных попыток преодолеть чувственное наваждение, они проживают надрывную историю собственной любви

Фото: Коммерсантъ / Станислав Левшин

В конце 2011 года Осипова и Васильев уволились из Большого и перешли в Михайловский театр. Марина Кондратьева приписывала их уход влиянию Ивана: «Ваня мечтал, чтобы они с Наташей были свободной парой, ездили по всему миру». Но правда и в том, что большую классику в Большом Осиповой танцевать не давали. Она сетовала: «В тот момент, когда я чувствую, что должна многое сделать, я сижу и ничего не делаю». Действительно: «Спящую красавицу», «Лебединое озеро», «Щелкунчика» на родной сцене Наташа не танцевала никогда
На фото: Одиллия в балете «Лебединое озеро» в «Ковент-Гардене»

Фото: Alice Pennefather / Royal Opera House

Михайловский театр предоставил Осиповой и Васильеву карт-бланш на личные гастроли и подарил Наташе великолепные роли — в старомосковском «Лебедином озере» Александра Горского и «Лауренсии» Вахтанга Чабукиани, оба балета шли в редакциях Михаила Мессерера На фото: вариация Лауренсии, 2012 год

Фото: Robbie Jack / Getty Images

После работы с Наташей над спектаклем «Ромео и Джульетта» балетный худрук Михайловского театра Начо Дуато не скрывал восхищения: «Для хореографа возможность ставить на артистов такого масштаба — колоссальная удача»
На фото: Джульетта — Наталья Осипова, Парис — Михаил Спиваков, 2012 год

Фото: Коммерсантъ / Виктор Васильев  /  купить фото

Лондон в жизни Осиповой появился внезапно, но не случайно: британские критики четырежды (и это рекорд) называли ее лучшей балериной года. И в 2013 году балетный худрук «Ковент-Гардена» Кевин О’Хейр предложил ей новую роль — прима-балерины лондонского Королевского балета
На фото: Наташа в своей гримерке в «Ковент-Гардене»

Фото: @natalia_osipova_official

Первым партнером Осиповой в «Ковент-Гардене» стал премьер Карлос Акоста. На гастролях лондонского Королевского балета в Москве Наташа дебютировала с ним в балете «Манон» (2014)

Фото: Коммерсантъ / Михаил Логвинов

Драматические балеты британского классика Кеннета Макмиллана будто созданы для Натальи Осиповой с ее экспрессией и готовностью к полному актерскому перевоплощению
На фото: Анастасия из одноименного балета Макмиллана про дочь Николая II, оказавшуюся в Европе и окончившую свои дни в сумасшедшем доме, 2016 год

Фото: Robbie Jack / Corbis / Getty Images

«Пожалуй, это единственное место, где мне все нравится. Каждый год меняется репертуар, и каждый год у меня четыре-пять спектаклей, я танцую, почти не повторяясь». Хореографы «Ковент-Гардена» ставят балеты специально «на Наташу»
На фото: Наталья Осипова с Эдвардом Уотсоном в балете Уэйна Макгрегора «Tetractys», 2015 год

Фото: Johan Persson / Royal Opera House

Расплатой за богатый репертуар и фанатичную работу в репетиционных залах стали неизбежные травмы — случайные и хронические. В 2024 году Наташа, наконец, решилась прооперировать больную стопу. Хирург был в шоке, увидев, что плюсна сломана в четырех местах

Фото: @natalia_osipova_official

«Ковент-Гарден» не препятствует личным проектам и гастролям Натальи Осиповой. В Москве вместе с Иваном Васильевым она станцевала «Факаду» (2014) Артура Питы — спектакль про то, как обманутая невеста убила своего жениха и станцевала на его могиле

Фото: Коммерсантъ / Михаил Логвинов

Из Лондона Наталья прилетала танцевать в Пермь — и новые партии, и свою любимую Джульетту: «Когда я ее танцую, все отчетливее понимаю — это моя роль. На клеточном уровне, во всех проявлениях она отражает мою суть и натуру». Стоявший за пультом дирижер Теодор Курентзис почувствовал ее исключительность: «Она особенная, из тех балерин, которые обладают потрясающими техническими возможностями, но при этом в еще большей степени одарены талантом трагедийных жриц»

Фото: Антон Завьялов / Пермский театр оперы и балета

Второй «служебный роман» Наташи случился с Сергеем Полуниным после их выступления в «Жизели» на сцене Ла Скала. Пара сделала несколько общих проектов
На фото: Осипова и Полунин в балете Артура Питы «Беги, Мэри, беги», вдохновленным жизнью Эми Уайнхаус, 2016 год

Фото: Elliott Franks / i-Images / ZUMA Wire / ТАСС

Лондон пытался втянуть Наталью Осипову в светскую жизнь. Балерина позировала для гламурных журналов, встречалась с влиятельными людьми, ходила на важные приемы
На фото: с принцем Чарльзом и танцовщиком Сезаром Корралесом на приеме по случаю возобновления спектаклей Королевского балета после локдауна, 2021 год

Фото: Yui Mok - WPA Pool / Getty Images / Yui Mok / WPA Pool / Getty Images

Каждый раз, отдав светский долг, Наташа возвращалась в репетиционный зал с нескрываемым облегчением

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Коротаев  /  купить фото

Третий «служебный роман» Наташи — с современным американским танцовщиком и хореографом Джейсоном Киттельбергером — завязался во время подготовки совместных проектов. В 2019 году на гастролях в Москве новым Женихом в «Факаде» был именно он

Фото: Коммерсантъ / Михаил Логвинов

На сей раз роман оказался долгим и счастливым
На фото: с Джейсоном Кительбергером в 2023 году

Фото: Семейный архив Натальи Осиповой

Свой лондонский дом Наташа обставила по собственному вкусу, не прибегая к услугам дизайнеров

Фото: Семейный архив Натальи Осиповой

Четыре собаки Наташи и Джейсона (на фото: шарпей Ева) чувствуют себя в их доме хозяевами

Фото: @natalia_osipova_official

Пляжному отдыху Наталья Осипова предпочитает путешествия
На фото: поездка в Сицилию, 2026 год

Фото: Семейный архив Натальи Осиповой

В последний раз в Москве Наталья выступила в 2019 году, в спектакле Артура Питы «Мать» — триллере по одноименной сказке Андерсена. В роли обезумевшей матери, готовой на все ради спасения ребенка, прима-балерина не побоялась гиперреалистических крайностей

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Свой 40-й день рождения Наталья Осипова отмечает на сцене в одной из своих любимых ролей — Марии Вечоры в балете Кеннета Макмиллана «Майерлинг» (2017). В этой партии она дебютировала с лучшим британским Рудольфом — Эдвардом Уотсоном

Фото: Robbie Jack / Corbis / Getty Images

Место Натальи в современной истории Мейна Гилгуд, бывшая партнерша Рудольфа Нуреева, определила с бескомпромиссной категоричностью: «Наталья Осипова — не просто прима-балерина XXI века. Она становится спасителем искусства классического балета»
На фото: Медора в картине «Оживленный сад» из балета «Корсар»
При подготовке галереи были использованы материалы из книги Марины Лапиной «Страсти по Наташе»

Фото: Коммерсантъ / Елена Фетисова

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