Клычков утвердил комиссию по отбору глав орловских муниципалитетов

Губернатор Орловской области Андрей Клычков подписал указ о создании единой комиссии для отбора претендентов на посты руководителей районов, округов и мэра Орла. Согласно новому порядку, глав муниципалитетов будут избирать местные депутаты из числа кандидатов, прошедших конкурс и утвержденных главой региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Орловской области Андрей Клычков

Фото: Константин Франовский / Коммерсантъ Губернатор Орловской области Андрей Клычков

Фото: Константин Франовский / Коммерсантъ

В состав комиссии вошли 15 человек. Ее возглавила начальник управления кадрового стратегического развития Орловского государственного университета (ОГУ) имени Тургенева Оксана Малахова. Пост заместителя председателя занял почетный гражданин региона Виктор Ливцов. Секретарем стала начальник отдела развития местного самоуправления областного департамента внутренней политики Наталия Толмачева. Также среди участников — представители регионального правительства, ОГУ, местной федерации профсоюзов, филиала фонда «Защитники Отечества», аппарата губернатора и ветеранских организаций.

Процедура отбора разделена на два этапа. Сначала комиссия изучит документы претендентов и определит перечень участников следующего тура. Он включает тестирование из 50 вопросов (оценивается по пятибалльной шкале), индивидуальное собеседование и защиту программы социально-экономического развития территории.

По сумме набранных баллов будет сформирован рейтинг претендентов. Двоих лидеров списка комиссия рекомендует для представления господину Клычкову. При равных результатах рекомендации получат все кандидаты, набравшие одинаковое количество баллов.

О внесении законопроекта с новыми правилами отбора и утверждения глав муниципалитетов Орловской области «Ъ-Черноземье» сообщал в середине мая. Сенатор от региона Василий Иконников подчеркивал, что такая процедура призвана «установить барьер для прихода во власть случайных и непрофессиональных людей». В конце мая в областном совете поддержали законопроект.

Кабира Гасанова