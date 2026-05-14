В Орловской области готовятся установить барьер от «случайных людей» во власти

Правительство Орловской области внесло в областной Совет народных депутатов проект закона, устанавливающего порядок отбора и избрания глав городских округов, а также муниципальных районов и округов. Документ меняет действующую систему избрания глав муниципальных образований. Об этом 14 мая сообщил в своем Telegram-канале сенатор от Орловской области в Совете Федерации Василий Иконников. По его словам, «устанавливается барьер приходу во власть случайных и непрофессиональных людей».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Господин Иконников подчеркнул, что законопроект усиливает вертикаль исполнительной власти региона, куда «плавно включаются районные и городские администрации». Документ призван обеспечить согласованность действий областной и муниципальной власти в условиях дефицита бюджетных средств.

«Например, города и районы получают из областного бюджета дотации на сбалансированность собственных бюджетов. Повысится ответственность областного правительства перед городами и районами, однако спрос с глав муниципальных образований за провалы в работе станет жестче»,— пояснил сенатор.

Решение по избранию главы администрации будут по-прежнему принимать депутаты, избранные прямым голосованием. Они вправе не поддержать предложенную кандидатуру. Василий Иконников отметил, что законопроект предусматривает основания для отказа кандидату в участии в процедуре отбора. Таким основанием, например, может послужить наличие обстоятельств, препятствующих получению допуска к гостайне.

«Если документ примут в июне этого года — накануне крупных выборов в органы местного самоуправления, то после 20 сентября главы районов и городов будут избираться уже по новой схеме»,— заявил сенатор и добавил, что «законопроект в целом отвечает существующим реалиям».

В самом облсовете лишь кратко сообщили, что вопрос обсуждался в ходе выездного совместного заседания комитетов в Ливенском районе 13 мая.

«Члены комитета по региональной политике, местному самоуправлению и административно-территориальному устройству рассмотрели законопроекты о порядке формирования органов местного самоуправления и об избрании глав муниципальных районов и округов, внесенные в областной совет губернатором Орловской области»,— говорится на сайте облсовета.

В конце марта «Ъ-Черноземье» также писал, что Курская областная дума проголосовала за переход на одноуровневую систему местного самоуправления (МСУ), которая предусматривает ликвидацию сельских и поселенческих советов. Законопроект, внесенный губернатором Александром Хинштейном, был принят большинством голосов. Против выступила фракция КПРФ, предлагавшая отложить принятие вопроса на осень этого года.

Денис Данилов