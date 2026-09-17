В горсовете Красноярска поддержали предложение КСП создать оператора КРТ

Депутаты горсовета Красноярска порекомендовали мэрии создать юрлицо с функциями оператора проектов комплексного развития территории (КРТ). Рекомендация вошла в решение комиссии муниципального парламента по градостроительству и дорожно-транспортной инфраструктуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Заседание комиссии прошло 17 сентября. С докладом о ходе выявленных при реализации проектов КРТ недостатков и рисков выступил аудитор городской контрольно-счетной палаты (КСП) Виталий Габалюк.

«В городе не внедрен механизм участия оператора КРТ, обеспечивающий реализацию принятых решений. Невыгодно по сравнению с другими типами объектов недвижимости строительство детских садов, школ, парков и тому подобных объектов социальной инфраструктуры для коммерческой деятельности с целью последующего получения прибыли. Непропорционально большой объем такой нагрузки, возлагаемой на инвестора, влечет либо экономические риски невыполнения инвестором принимаемых на себя обязательств, либо коррупционные риски»,— отметил он. По словам аудитора, задачей такого оператора должна стать реализация «всесторонних подходов к КРТ по инициативе администрации города».

На начало 2026 года в Красноярске было заключено 28 договоров о КРТ. Из них 23 — мэрией. Ни один из договоров пока не реализован. Объем средств, поступивших в муниципальный бюджет от инвесторов в качестве платы за право заключения договоров о КРТ в 2020—2025 годах, составил 325 млн руб.

Валерий Лавский