В Германии шесть сотрудников аэропорта заразились малярией от завезенных комаров

Шесть сотрудников аэропорта Франкфурта заразились малярией от комаров, которые попали в авиагавань из грузового отсека самолета. Один из заболевших умер. Об этом сообщил Hessenschau со ссылкой на представителей аэропорта и Институт Роберта Коха.

Предположительно, комаров завезли в Германию в июле из эндемичного района. Все пострадавшие сотрудники аэропорта получают медицинскую помощь. Комаров поймали в специальные ловушки и доставили на исследование в лабораторию.

По данным Института Роберта Коха, в июле и августе было зарегистрировано несколько случаев заболевания среди жителей Рейнско-Майнского региона. Все они были «предположительно связаны с их работой в аэропорту Франкфурта». В департаменте здравоохранения также сообщили об «аэропортовой малярии» и отметили, что такой путь передачи встречается очень редко.