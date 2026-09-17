Ростехнадзор приостановил работу на трех угольных шахтах Кузбасса

Суд на 90 суток приостановил проведение подготовительного забоя на шахте «Распадская». Основанием для решения стало нарушение режима проветривания горной выработки при проведении флангового путевого уклона, сообщил помощник руководителя Ростехнадзора Андрей Виль в своем канале в Telegram.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Также в период с 10 по 16 сентября надзорное ведомство составило протоколы о временном запрете деятельности на шахте «Талдинская-Западная-1» — за эксплуатацию электрооборудования с нарушением требований промышленной безопасности; и шахте им. А. Д. Рубана — за пылевзрывоопасное состояние горной выработки и эксплуатацию ТУ при отсутствии средств пожаротушения. Оба объекта принадлежат АО «СУЭК-Кузбасс».

Михаил Кичанов