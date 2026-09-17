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Задержанный ФСБ житель Севастополя пытался продать детали для ПВО

Как стало известно «Ъ», задержанный за контрабанду оружия на Украину житель Севастополя пытался закупить запчасти для систем ПВО. Детали, изготавливаемые в России, подходили для противовоздушных систем, используемых ВСУ. Подозреваемого арестовали.

Задержание оперативники ФСБ проводили в Москве. По версии спецслужбы, злоумышленник в мессенджере связался с сотрудником СБУ. По заданию куратора он организовал поставки вооружения и военной техники для ВСУ. Военную продукцию ввозили на Украину через третьи страны и передавали украинским военнослужащим.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело о госизмене и контрабанде вооружения по предварительному сговору. По вменяемым статьям (п. «в» ч. 2 ст. 226.1, ст. 275 УК) ему грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.

Никита Черненко

Составлено ИИ-Ассистентъ

Третья страна в такой конструкции служит промежуточным звеном между российской закупкой и украинским получателем: детали приобретаются в России, а затем передаются через отдельную фирму-посредника. Это позволяет отделить закупку комплектующих от их конечной передачи, не меняя их российского происхождения.

В апреле 2021 года суд оставил в силе приговор по делу о попытке приобрести в России запчасти для С-300 и передать их украинскому спецэкспортеру через фирму в Македонии. В другом деле, по которому приговор вынесли в декабре 2020 года, речь также шла о попытке вывезти из России запчасти к С-300 на Украину.

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