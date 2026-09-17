ФСБ: в Москве задержали крымчанина за контрабандные поставки вооружений Украине

ФСБ задержала на территории Московского региона жителя Севастополя. По версии спецслужбы, мужчина по заданию СБУ занимался контрабандой оружия на Украину.

Задержанный — гражданин России 1979 года рождения, другие подробности о нем не приводятся. Согласно пресс-релизу ФСБ, мужчина через мессенджер установил контакт с сотрудником СБУ. По его заданию задержанный организовывал поставки вооружения и военной техники на Украину через третьи страны «для последующего использования противником в зоне СВО».

Возбуждено уголовное дело о госизмене (ст. 275 УК РФ) и о контрабанде вооружения по предварительному сговору (п. «в» ч. 2 ст. 226.1 УК РФ). По решению суда задержанный арестован. В ФСБ напомнили, что мужчине грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.