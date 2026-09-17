Объект культурного наследия в центре Красноярска продают с аукциона за 194 млн рублей

ПАО «ДОМ.РФ» выставило на аукцион комплекс зданий бывшей мужской гимназии по адресу ул. Ленина/Вейнбаума, 70/36 в Красноярске. Объект площадью 4,2 тыс. кв. м является памятником истории — здесь с 1890 по 1920 год располагалось учебное заведение. В настоящее время здание частично занимает Сибирский федеральный университет.

Начальная стоимость лота составляет 194,6 млн руб. В сделку также включен земельный участок площадью более 5 тыс. кв. м. Прием заявок открыт с 17 сентября по 26 октября, итоги подведут 30 октября.

Согласно техпаспорту, общее состояние комплекса признано удовлетворительным. Поскольку часть помещений имеет статус объекта культурного наследия регионального значения, новый собственник обязан соблюдать охранные обязательства. При этом владелец сможет воспользоваться льготным финансированием на реставрацию в рамках специальной президентской программы.

Лолита Белова