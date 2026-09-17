Последний концерт Оззи Осборна покажут в кинотеатрах

Кинокомпания Mercury Studios выпустит на большие экраны документальный фильм «Оззи & Black Sabbath: назад к началу». Лента заявлена как фильм-прощание Оззи Осборна и содержит запись последнего концерта, в котором легендарный рок-музыкант принял участие всего за 17 дней до своей смерти. Как сообщает «Би-би-си», мировая премьера фильма назначена на 28 октября, продажа билетов начнется 24 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Оззи Осборн на своем последнем концерте на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме, 5 июля 2025 года

Фото: Sachin Ravikumar / Reuters Оззи Осборн на своем последнем концерте на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме, 5 июля 2025 года

Фото: Sachin Ravikumar / Reuters

Концерт 5 июля 2025 года состоялся на стадионе «Вилла Парк» в родном городе Оззи Осборна Бирмингеме. Выступление было примечательно тем, что на сцену вместе с Осборном вышел оригинальный состав группы Black Sabbath, включая Тони Айомми, Гизера Батлера и Билла Уорда. К тому моменту 76-летний Оззи Осборн из-за прогрессирующей болезни Паркинсона уже не мог ходить и стоять, поэтому пел, сидя на специально сконструированном для него готическом троне с крыльями летучей мыши. Вскоре после этого концерта, 22 июля 2025 года, он умер.

Выступление Black Sabbath тогда стало частью десятичасового благотворительного марафона с участием групп Metallica, Guns N’ Roses, Anthrax и других, а сборы от него пошли на исследования болезни Паркинсона. Создатели документального фильма «Оззи & Black Sabbath: назад к началу» сократили хронометраж большого концерта, сделав 100-минутную версию с упором на выступление Оззи и поработав над улучшением звука.

Алена Миклашевская