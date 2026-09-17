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Последний концерт Оззи Осборна покажут в кинотеатрах

Кинокомпания Mercury Studios выпустит на большие экраны документальный фильм «Оззи & Black Sabbath: назад к началу». Лента заявлена как фильм-прощание Оззи Осборна и содержит запись последнего концерта, в котором легендарный рок-музыкант принял участие всего за 17 дней до своей смерти. Как сообщает «Би-би-си», мировая премьера фильма назначена на 28 октября, продажа билетов начнется 24 сентября.

Оззи Осборн на своем последнем концерте на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме, 5 июля 2025 года

Оззи Осборн на своем последнем концерте на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме, 5 июля 2025 года

Фото: Sachin Ravikumar / Reuters

Оззи Осборн на своем последнем концерте на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме, 5 июля 2025 года

Фото: Sachin Ravikumar / Reuters

Концерт 5 июля 2025 года состоялся на стадионе «Вилла Парк» в родном городе Оззи Осборна Бирмингеме. Выступление было примечательно тем, что на сцену вместе с Осборном вышел оригинальный состав группы Black Sabbath, включая Тони Айомми, Гизера Батлера и Билла Уорда. К тому моменту 76-летний Оззи Осборн из-за прогрессирующей болезни Паркинсона уже не мог ходить и стоять, поэтому пел, сидя на специально сконструированном для него готическом троне с крыльями летучей мыши. Вскоре после этого концерта, 22 июля 2025 года, он умер.

Выступление Black Sabbath тогда стало частью десятичасового благотворительного марафона с участием групп Metallica, Guns N’ Roses, Anthrax и других, а сборы от него пошли на исследования болезни Паркинсона. Создатели документального фильма «Оззи & Black Sabbath: назад к началу» сократили хронометраж большого концерта, сделав 100-минутную версию с упором на выступление Оззи и поработав над улучшением звука.

Алена Миклашевская

Фотогалерея

Похороны Оззи Осборна

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Траурная процессия у моста Black Sabbath, названного в честь группы музыканта

Траурная процессия у моста Black Sabbath, названного в честь группы музыканта

Фото: Jack Taylor / Reuters

Созданный поклонниками мемориал в честь музыканта в Бирмингеме

Созданный поклонниками мемориал в честь музыканта в Бирмингеме

Фото: Joe Giddens / PA / AP

Слева направо: сын музыканта Джек Осборн, супруга Шэрон Осборн и дочь Келли Осборн на церемонии прощания

Слева направо: сын музыканта Джек Осборн, супруга Шэрон Осборн и дочь Келли Осборн на церемонии прощания

Фото: Leon Neal / Getty Images

Поклонники в ожидании траурного кортежа

Поклонники в ожидании траурного кортежа

Фото: Leon Neal / Getty Images

Лорд-мэр Бирмингема Зафар Икбал на церемонии прощания

Лорд-мэр Бирмингема Зафар Икбал на церемонии прощания

Фото: Leon Neal / Getty Images

Поклонница Оззи Осборна с цветами

Поклонница Оззи Осборна с цветами

Фото: Ioannis Alexopoulos / Anadolu / AFP

Поклонники Оззи Осборна в ожидании траурного кортежа

Поклонники Оззи Осборна в ожидании траурного кортежа

Фото: EPA / ADAM VAUGHAN / ТАСС

Проститься с музыкантов пришли тысячи его поклонников

Проститься с музыкантов пришли тысячи его поклонников

Фото: Ben Stansall / AFP

Все расходы, связанные с организацией похорон, взяла на себя семья Осборна

Все расходы, связанные с организацией похорон, взяла на себя семья Осборна

Фото: Leon Neal / Getty Images

Поклонники музыканта на мосту Black Sabbath

Поклонники музыканта на мосту Black Sabbath

Фото: Jack Taylor / Reuters

Среди пришедших проститься с Оззи Осборном были дети

Среди пришедших проститься с Оззи Осборном были дети

Фото: Jack Taylor / Reuters

Поклонники перед траурным кортежем Оззи Осборна

Поклонники перед траурным кортежем Оззи Осборна

Фото: Leon Neal / Getty Images

Траурная процессия прошла под аккомпанемент бирмингемского духового оркестра Bostin Band

Траурная процессия прошла под аккомпанемент бирмингемского духового оркестра Bostin Band

Фото: Christopher Furlong / Getty Images

Поклонники встречают похоронный кортеж

Поклонники встречают похоронный кортеж

Фото: Ben Stansall / AFP

Автомобиль с телом музыканта

Автомобиль с телом музыканта

Фото: Jack Taylor / Reuters

После завершения публичной части Оззи Осборн был захоронен в присутствии узкого круга его родственников и друзей

После завершения публичной части Оззи Осборн был захоронен в присутствии узкого круга его родственников и друзей

Фото: Jack Taylor / Reuters

Бюст умершего музыканта на мосту Black Sabbath

Бюст умершего музыканта на мосту Black Sabbath

Фото: Alberto Pezzali / AP

Траурная процессия прошла по Брод-стрит до моста Black Sabbath

Траурная процессия прошла по Брод-стрит до моста Black Sabbath

Фото: Christopher Furlong / Getty Images

Поклонники Оззи Осборна на церемонии прощания

Поклонники Оззи Осборна на церемонии прощания

Фото: Alberto Pezzali / AP

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Траурная процессия у моста Black Sabbath, названного в честь группы музыканта

Фото: Jack Taylor / Reuters

Созданный поклонниками мемориал в честь музыканта в Бирмингеме

Фото: Joe Giddens / PA / AP

Слева направо: сын музыканта Джек Осборн, супруга Шэрон Осборн и дочь Келли Осборн на церемонии прощания

Фото: Leon Neal / Getty Images

Поклонники в ожидании траурного кортежа

Фото: Leon Neal / Getty Images

Лорд-мэр Бирмингема Зафар Икбал на церемонии прощания

Фото: Leon Neal / Getty Images

Поклонница Оззи Осборна с цветами

Фото: Ioannis Alexopoulos / Anadolu / AFP

Поклонники Оззи Осборна в ожидании траурного кортежа

Фото: EPA / ADAM VAUGHAN / ТАСС

Проститься с музыкантов пришли тысячи его поклонников

Фото: Ben Stansall / AFP

Все расходы, связанные с организацией похорон, взяла на себя семья Осборна

Фото: Leon Neal / Getty Images

Поклонники музыканта на мосту Black Sabbath

Фото: Jack Taylor / Reuters

Среди пришедших проститься с Оззи Осборном были дети

Фото: Jack Taylor / Reuters

Поклонники перед траурным кортежем Оззи Осборна

Фото: Leon Neal / Getty Images

Траурная процессия прошла под аккомпанемент бирмингемского духового оркестра Bostin Band

Фото: Christopher Furlong / Getty Images

Поклонники встречают похоронный кортеж

Фото: Ben Stansall / AFP

Автомобиль с телом музыканта

Фото: Jack Taylor / Reuters

После завершения публичной части Оззи Осборн был захоронен в присутствии узкого круга его родственников и друзей

Фото: Jack Taylor / Reuters

Бюст умершего музыканта на мосту Black Sabbath

Фото: Alberto Pezzali / AP

Траурная процессия прошла по Брод-стрит до моста Black Sabbath

Фото: Christopher Furlong / Getty Images

Поклонники Оззи Осборна на церемонии прощания

Фото: Alberto Pezzali / AP

Смотреть

Составлено ИИ-Ассистентъ

Выступление стало редким полным воссоединением оригинального состава Black Sabbath: в воссоединительных турне группы 2010-х барабанщик Билл Уорд не участвовал, так как его не устроили финансовые условия, поэтому его выход на сцену вместе с Тони Айомми и Гизером Батлером сделал концерт особенным для истории группы.

Для самого Осборна это было прощальное выступление: в 2023 году он объявил о завершении гастрольной деятельности из-за ухудшения здоровья — в 2019 году он получил травму позвоночника, а в 2020 году сообщал о борьбе с болезнью Паркинсона. Во время шоу Осборн символически «передал корону» молодому певцу Янгбладу, а песня Black Sabbath «Changes» в его исполнении после концерта рванулась к вершинам чартов.

Значение группы для жанра трудно переоценить: по оценке The Guardian, каждый артист, работающий в хеви-метале после Black Sabbath, несет в своей ДНК что-то от этой группы, и сложно представить, чтобы она добилась такого же успеха без Осборна.

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