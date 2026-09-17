Замглавы Хакасии призвал бизнес размещать заказы в женской ИК

Заместитель главы Республики Хакасия Дмитрий Бученик в своем канале в «Максе» обратил внимание предпринимателей на продукцию, которую способны на заказ производить осужденные женской исправительной колонии (ИК) №28. Среди прочего, это полуфабрикаты, одежда, сувениры и игрушки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

«Если желаете заняться бизнесом, но не обладаете достаточной производственной базой и нет рабочей силы, в УФСИН по Хакасии с радостью вам помогут»,— заверил чиновник, отметив, что предпринимателям доступны два формата сотрудничества с использованием сырья заказчика: почасовая оплата и оплата за готовое изделие.

«Вы получаете возможность разместить производственный заказ, используя готовую площадку, оборудование и специалистов, без создания нового производства с нуля»,— подчеркнул господин Бученик. Арендная плата за производственные помещения ИК не взимается, акцентировал он.

Михаил Кичанов