Объявлен тендер на ремонт здания Томского НИМЦ за 370 млн рублей

ФГБУ «Томский национальный исследовательский медицинский центр Российской академии наук» (НИМЦ) объявило тендер на проведение капитального ремонта здания учреждения в переулке Кооперативном, 7/1. Стартовая цена контракта составляет 370,4 млн руб. Заявки на участие в торгах принимаются до 25 сентября, указывается на портале госзакупок.

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Согласно конкурсной документации, подрядчику предстоит провести ремонт кровли, стен, перемычек, фасада, форкамеры, а также систем водоотведения и теплоснабжения приточных установок. Кроме того, победителю торгов необходимо утеплить чердачное перекрытие и отремонтировать противопожарную защиту.

Общая площадь здания составляет 4,2 тыс. кв. м. Срок завершения работ — до 22 ноября 2028 года.

Открытие Томского НИМЦ, как указывается на сайте учреждения, состоялось 1 июля 2016 года. С 19 декабря 2019 года центр возглавляет академик РАН Вадим Степанов.

Александра Стрелкова