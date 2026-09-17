В Воронеже в октябре на месте «О’кей» заработают гипермаркеты «Ленты»

В магазинах сети «О’кей» появились объявления о скором закрытии. Такие сообщения появились на рекламных растяжках в гипермаркете в торгово-развлекательном центре «Галерея Чижова».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Анна Швечикова Фото: Анна Швечикова Следующая фотография 1 / 2 Фото: Анна Швечикова Фото: Анна Швечикова

На дверях и стеллажах размещены баннеры с надписью «С 5 октября магазин закрыт» и логотипом «О’кей». С другой его стороны сообщается: «С 14 октября здесь будет Лента! Покупать выгоднее в Ленте — это окей!». В Черноземье розничная сеть представлена двумя гипермаркетами в Воронеже — на улицах Шишкова и Кольцовской (в ТРЦ «Галерея Чижова»), а также одним в Липецке — на улице Советской в ТРЦ «Европа».

Бренд «О’кей» на розничном рынке перестанет существовать: магазины планируется ребрендировать в «Гипер Ленту» до конца 2026 года.

Летом «Лента» официально стала владельцем гипермаркетов «О’кей». В базе данных СПАРК-Интерфакс сообщалось, что ООО «РБФ Ритейл», подконтрольное «Ленте», 10 августа получило 99,56% в уставном капитале «О’кей».

Официально о покупке компания объявила в начале июня 2026 года. Тогда «Лента» получила 100% в ООО «РБФ-Ритейл», о чем говорилось в сообщении самой компании. О возможной сделке в СМИ сообщалось еще в январе 2025 года.

Сделка по приобретению 75 гипермаркетов «О’кей» была безденежной: «Лента» приняла на себя долговые обязательства «РБФ-Ритейла».

Осенью прошлого года «Ъ-Черноземье» сообщал, что 99% «РБФ Ритейл» перешло некому тюменскому ООО «Земун». Тогда представители «О’кей» заверили «Ъ-Черноземье», что речь идет только о смене структуры собственности.

Анна Швечикова