ФАС согласовала сделку продажи сети «О`кей» с магазинами в Воронеже и Липецке

Холдинговой компании ООО «РБФ Ритейл» одобрили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС России) сделку по продаже торговой сети «О’кей». Об этом сообщили в ведомстве. В Черноземье компания представлена двумя гипермаркетами в Воронеже — на улицах Шишкова и Кольцовской (в торгово-развлекательном центре (ТРЦ) «Галерея Чижова»), а также одним в Липецке — на улице Советской в ТРЦ «Европа».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Почти 99% акций «РБФ Ритейл» перейдут к ООО «Земун». В ФАС пояснили, что проведенный анализ показал отсутствие угрозы ограничения конкуренции на рынках оптовой и розничной торговли продовольственными товарами. После завершения сделки компания «Земун» получит косвенный контроль над сетью гипермаркетов «О’кей».

Интерес к активам ритейлера проявлялся еще летом. В августе «Известия» со ссылкой на источники сообщали о намерении торговой сети «Лента» приобрести «О’кей». По данным издания, на тот момент переговоры находились на стадии необязывающего предложения, и стороны продолжали согласовывать условия возможной сделки. На фоне этих сообщений акции «Ленты» подорожали на 3%, а ценные бумаги «О’кей Групп» — на целых 20%. Тогда стоимость возможной сделки оценивалась в диапазоне от 40 до 55 млрд руб. В компании «О’кей» публичных комментариев относительно смены собственника пока не давали.

Анна Швечикова