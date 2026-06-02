Три гипермаркета O’кей в Черноземье перешли к «Ленте»

Одна из крупнейших российских розничных сетей «Лента» закрыла сделку по приобретению 100% долей в ООО «РФБ Ритейл», которое управляет гипермаркетами O’кей в России. В ее периметр вошли три магазина в Черноземье — в Воронеже (на улицах Шишкова и Кольцовской) и один в Липецке (на улице Советской).

Как сообщили в «Ленте», под ее контроль перешли 75 гипермаркетов O’кей общей торговой площадью 478 тыс. кв. м, а также четыре арендованных распределительных центра.

«До конца 2026 года планируется завершить интеграцию приобретенной сети: ребрендинг большинства магазинов под бренд "Гипер Ленты" и централизацию ключевых процессов — закупок, логистики, ИТ-инфраструктуры и операционного управления», — сообщается в пресс-релизе.

Сделка одобрена Федеральной антимонопольной службой. Ее стоимость не раскрывается. В «Ленте» отметили, что принимают на себя долговые обязательства приобретаемой компании. По оценкам ритейлера, по итогам 2026 года чистый долг O’кей «на уровне нижней границы целевого диапазона», а рентабельность составляет не менее 7%. По данным «Ленты», после завершения сделки ее доля в сегменте гипермаркетов вырастет до 39%.

Выручка сети O’кей по итогам 2025 года составила 142 млрд руб. После перехода активов под контроль «Ленты» бренд O’кей в РФ фактически прекращает самостоятельное существование.

Осенью прошлого года «Ъ-Черноземье» сообщал, что 99% «РФБ Ритейл» перешло к ООО «Земун». Тогда представители компании заверили «Ъ-Черноземье», что речь идет только о смене структуры собственности.

Анна Швечикова