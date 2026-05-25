обновлено 15:35

В Удмуртии укомплектовали первый отряд БАРС

В Удмуртии сформировали первое региональное подразделение Боевого армейского резерва страны (БАРС). Служащих направили в учебные центры для подготовки к службе. Обучение будет проходить на территории республики в течение 15 дней, сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Фото: Александр Журавлев, Мах

Напомним, в подразделения БАРС вступают ветераны СВО, военные в запасе, сотрудники правоохранительных органов и местные жители. Они усилят действующую систему противодействия БПЛА. Отряды БАРС начали создавать в Удмуртии с 15 мая.