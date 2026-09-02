120 членов отряда БАРС в Удмуртии отправились на подготовку

120 добровольцев в составе регионального отряда Боевого армейского резерва страны (БАРС) прибыли в военкомат Удмуртии для прохождения подготовки. Это уже третья смена, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. Среди прибывших — ветераны и новобранцы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

«Основные задачи — защита критически важных объектов Удмуртии. Мобильные огневые группы прикрывают небо. У нас достаточно много молодежи, люди разные, но все настроены серьезно. Обучение проходят в любом случае, даже если есть опыт участия в отряде БАРС. На данный момент у нас уже работают два инструктора, которые обучают работе на беспилотниках»,— сказал командир отряда Эдуард Спиридонов.

Напомним, отряды начали формировать в середине мая. Сборы длятся два месяца: 15 дней резервисты находятся в учебном центре, 45 — на предприятиях и других объектах в регионе. После этого служащие отправляются на отдых сроком от двух месяцев. Служба проходит исключительно на территории Удмуртии. Сумма выплат во время сборов составляет от 75 тыс. руб. в зависимости от воинского звания.