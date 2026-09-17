Месси забил 100-й гол за «Интер Майами» и завоевал 49-й трофей в карьере

Американский «Интер Майами» обыграл мексиканский «Крус Асуль» со счетом 2:0 и стал обладателем Кубка чемпионов. Этот трофей разыгрывается между победителями Главной футбольной лиги (MLS) и первенства Мексики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лионель Месси с наградой лучшему игроку матча после победы над мексиканским «Крус Асуль»

Фото: Lynne Sladky / AP Лионель Месси с наградой лучшему игроку матча после победы над мексиканским «Крус Асуль»

Фото: Lynne Sladky / AP

Голами отметились Лионель Месси (24-я минута) и Каземиро (81-я). Аргентинский форвард забил 100-й мяч за «Интер Майами» в 115-м матче за клуб. Он завоевал пятый титул с командой. Вместе с «Интер Майами» нападающий стал победителем Кубка Североамериканской лиги (2023), регулярного чемпионата MLS (2024), Восточной конференции в play-off и чемпионата MLS (2025).

Кубок чемпионов стал для Месси 49-м трофеем в карьере. Наибольшее число наград он взял с испанской «Барселоной» — 35. Также на его счету шесть титулов в составе сборной Аргентины, еще три он завоевал с французским ПСЖ.

39-летний Лионель Месси является самым титулованным футболистом. На втором месте идет бразильский защитник Дани Алвес, завершивший карьеру в 2023 году.

Арнольд Кабанов