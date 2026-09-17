Осипова Наталья Петровна

Родилась в Москве 18 мая 1986 года. В 2004 году окончила Московскую государственную академию хореографии и была принята в Большой театр, где работала с народной артисткой СССР Мариной Кондратьевой. С 2008 года — ведущая солистка ГАБТ, с 2010-го — прима-балерина. За семь сезонов работы в Большом театре исполнила более 30 главных и сольных партий.

С 2009 года — постоянная приглашенная балерина Американского балетного театра, в статусе guest star выступала в Парижской опере, «Ла Скала», Баварской государственной опере, Пермском театре оперы и балета и других. С декабря 2011 года — прима-балерина Михайловского театра (СПб). С 2012 года — приглашенная балерина лондонского Королевского балета, а с 2013 года по настоящее время — его прима-балерина.

Пять раз получала высшую награду лондонского «Круга критиков» (Critics’ Circle National Dance Awards) как «лучшая балерина сезона». Лауреат премии «Золотая маска» (2008 и 2009 годы), приза Benois de la danse (четырехкратно) и др. Соавтор и главная исполнительница нескольких независимых проектов, в том числе спектаклей «Факада» и «Мать», с которыми неоднократно гастролировала в России.