«Виннипег Джетс» отстранил олимпийского чемпиона Хеллибайка за неявку на сборы

«Виннипег Джетс» отстранил от состава американского голкипера Коннора Хеллибайка из-за неявки в тренировочный лагерь. Об этом сообщила пресс-служба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Ранее вратарь запросил обмен из клуба. По данным The Athletic, летом Хеллибайк был близок к переходу в «Буффало Сейбрс», однако сделка сорвалась. Также игроком интересовались «Нью-Джерси Девилс», «Каролина Харрикейнс» и «Юта Маммот». Генеральный менеджер «Джетс» Кевин Чевелдэйофф в четверг выступит перед СМИ и подробно прокомментирует ситуацию.

Текущее соглашение 33-летнего голкипера рассчитано до 2031 года. Его средняя зарплата за сезон составляет $8,5 млн. Если отстранение продлится до начала регулярного чемпионата (29 сентября), то игрок не будет получать оклад до возвращения в состав, а его контракт на этот период перестанет учитываться под потолком зарплат клуба.

На драфте НХЛ 2012 года Хеллибайк был выбран «Виннипегом» под общим 130-м номером. За команду голкипер дебютировал в 2015 году. Он трижды признавался лучшим вратарем сезона (2020, 2024, 2025), а также стал обладателем приза самому ценному игроку регулярного чемпионата (2025). В составе сборной США хоккеист завоевал золото Олимпийских игр 2026 года.

Арнольд Кабанов