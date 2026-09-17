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Новосибирских участников СВО и членов их семей поддержали на 23,9 млрд рублей

Расходы бюджета Новосибирской области на меры поддержки участников СВО и членов их семей в 2022—2025 годах составили в сумме 23,9 млрд руб. Цифра содержится в докладе министерства экономического развития региона о ходе реализации стратегии социально-экономического развития области в прошлом году.

Фото: Кристина Кормилицына / Коммерсантъ

Фото: Кристина Кормилицына / Коммерсантъ

Министр экономразвития Светлана Шарпф представила доклад 16 сентября на заседании комитета областного законодательного собрания по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности.

Согласно докладу, в регионе действуют 102 меры поддержки, включая 72 региональные. С 2022 года помощь получили 23,5 тыс. новосибирских участников СВО и 77,9 тыс. членов их семей.

Валерий Лавский

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