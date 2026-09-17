Беспилотник справился с доставкой бюллетеней в красноярскую деревню

В Красноярском крае успешно прошло тестирование доставки избирательных бюллетеней с помощью беспилотников. По данным избирательной комиссии региона, БПЛА перелетел через Красноярское водохранилище из села Новоселово в деревню Куллог с населением около 150 человек.

Доставка заняла около получаса. Ранее документы доходили до участковой избирательной комиссии в Куллоге в течение суток.

Для доставки использовался воздушный аппарат самолетного типа «Аэромакс А-5 м/л» группы компаний «Аэромакс». Центризбирком заключил с ней соответствующее соглашение. Как писал «Ъ-Сибирь», с помощью беспилотника документы получит также участок в деревне Кульчек.

В проекте с использованием беспилотников участвуют четыре региона, включая два сибирских — Красноярский край и Кемеровскую область.

Валерий Лавский