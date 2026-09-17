Участники фестиваля молодежи сдали более 40 литров крови в Екатеринбурге

Около 100 участников Международного фестиваля молодежи (МФМ) в Екатеринбурге стали донорами крови и за три дня сдали более 40 литров крови, сообщили в минздраве Свердловской области, подводя итоги фестиваля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Минздрав Свердловской области Фото: Минздрав Свердловской области

Как отметили в министерстве, представители разных возрастов, социальных групп, национальностей и вероисповеданий приняли участие в акции «Стань донором — спаси жизнь», которая проходила 14-16 сентября в парке Маяковского. Акцию организовала Областная станция переливания крови совместно с ФМБА.

В мероприятии приняли участие доноры из 10 регионов России: Московской, Свердловской, Челябинской, Оренбургской, Курганской, Тюменской, Воронежской, Сахалинской областей, Хабаровского и Пермского краев.

Международный фестиваль молодежи проходил в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября. В нем участвовали 10 тыс. молодых людей из 191 страны, включая 5 тыс. представителей России и столько же зарубежных гостей в возрасте до 35 лет. Мероприятие посетили первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко и глава МИД РФ Сергей Лавров, а президент России Владимир Путин выступил с видеообращением для участников и гостей фестиваля.

Как завершился Международный фестиваль молодежи в Екатеринбурге — в материале «Мы разные, но мы понимаем друг друга»

Ирина Пичурина