ЦИК примет дополнительные меры по защите видеотрансляции с участков

Доступ к видеотрансляции с избирательных участков для участников выборов, которые пользуются незащищенными каналами связи (например, личными телефонами или компьютерами), может быть ограничен. Об этом заявила председатель Центризбиркома (ЦИК) Элла Памфилова на заседании комиссии 15 сентября. По ее словам, такие меры в случае выявления уязвимостей могут быть приняты для защиты от несанкционированного проникновения в систему. При этом участникам избирательного процесса будет предоставлена альтернативная возможность для осуществления наблюдения, заверила госпожа Памфилова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Элла Памфилова

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Элла Памфилова

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Она напомнила, что защищенный доступ к порталу видеотрансляций с участков обеспечивается в региональных и территориальных избиркомах, а также в центрах общественного наблюдения во всех 89 субъектах РФ и в их 164 филиалах на муниципальном уровне. В этих центрах развернуто более 1,2 тыс. автоматизированных рабочих мест и уже дано поручение увеличить их количество еще на 20%, отметила глава ЦИКа.

По действующим правилам доступ к видеотрансляции с избирательных участков получают избиркомы, участники выборов (включая отдельных кандидатов, которые могут это сделать в том числе через личные кабинеты на «Госуслугах»), а также созданные при общественных палатах центры наблюдения, члены президентского Совета по правам человека и омбудсмены.

«Мы не отходим от традиционного порядка,— подчеркнула Элла Памфилова.— Но мы исходим из того, что на войне как на войне, в том числе кибервойне». Она отметила, что дипфейки с использованием видео с участков появлялись и ранее, но сейчас к этому добавилась угроза использования искусственного интеллекта и возможность подмены изображения буквально в режиме онлайн. И это может происходить именно по незащищенным каналам связи, подчеркнула председатель ЦИКа.

Анастасия Корня