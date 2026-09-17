Новосибирская компания стала единственным участником торгов по КРТ в Шерегеше

Структура девелоперской группы «ТАК» (до ребрендинга — «СК-Инвест») — ООО «Так.Развитие» — стала единственным участником аукциона на право заключения договора о комплексном развитии территории (КРТ) в Шерегеше Кемеровской области.

Начальная стоимость лота составила 52,5 млн руб. Компания внесла задаток в размере 10% от этой суммы — 5,2 млн руб. Поскольку других заявок не поступило, аукционная комиссия признала торги несостоявшимися и предложила единственному участнику заключить договор о КРТ.

Общая площадь незастроенного участка составляет 248,6 тыс. кв. м. Земля расположена на первой линии улицы Кедровой в непосредственной близости от горнолыжного центра и гостиниц. Право аренды предоставляется сроком на 20 лет.

В состав лота входят два земельных участка и 29 объектов недвижимости, предназначенных для строительства туристических комплексов. В частности, инвестору предстоит построить две гостиницы для туристов площадью 26,2-32,8 тыс. кв. м и 29,6- 37,1 тыс. кв. м, гостиницу для спортсменов площадью 4 тыс. кв. м, аквапарк с термами площадью 2-2,5 тыс. кв. м, конференц-центр площадью 4-5 тыс. кв. м, культурно-развлекательный комплекс площадью 11,6-14,5 тыс. кв. м, ФОК площадью 8-10 тыс. кв. м, теннисный центр площадью 1,2-1,5 тыс. кв. м, а также объекты инженерной и транспортной инфраструктуры. Минимальная поэтажная площадь объектов капитального строительства указана в объеме не менее 165,2 тыс. кв. м, максимальная — 206,5 тыс. кв. м.

ООО «Так.Развитие» зарегистрировано в Новосибирске в 2013 году. По данным сервиса Rusprofile, основной вид деятельности компании — строительство жилых и нежилых зданий. Генеральным директором является экс-депутат заксобрания Новосибирской области Никита Галитаров, единственным собственником выступает АО «ТАК». При этом операционная деятельность у предприятия фактически отсутствует — выручка за 2023–2025 годы равна нулю. В 2025 году компания зафиксировала чистый убыток в размере 12 тыс. руб.

Лолита Белова