Новак поручил ведомствам подготовить анализ структуры импорта
Вице-премьер Александр Новак запросил у профильных ведомств детальный анализ инвестиционной активности и структуры импорта в стране. Такое поручение он дал после совещания по текущей ситуации в экономике, сообщает пресс-служба правительства.
Александр Новак
Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ
Согласно отчету Минэкономразвития, за январь-июль 2026 года показатель ВВП вырос на 0,6% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. По данным ведомства, потребительский спрос остается по-прежнему активным. За первые семь месяцев совокупный оборот розницы, общественного питания и платных услуг увеличился на 4,8%, тогда как отдельно розничная торговля — на 5,4%.
Отмечается, что за первое полугодие уровень реальной заработной платы вырос на 6,5%. Кроме того, показатель безработицы по состоянию на июль 2026 года сохраняется на «исторически низком уровне» — 2,3%, заявили в ведомстве.
К 14 сентября годовая инфляция замедлилась до 6,2%. В августе цены на товары снизились на 0,1% относительно июля. По данным Минэкономразвития, этому способствовали сезонное удешевление продуктов и снижение стоимости отдельных услуг.
Участие в совещании приняли министр экономического развития Максим Решетников, а также представители Минпромторга, Минстроя, Минтранса, Минтруда и Банка России.
В инвестиционной части такой анализ должен показать, за счет каких источников поддерживается вложение капитала после замещения внешнего финансирования внутренним. Одновременно меняется состав самих вложений: растет доля интеллектуальных активов, снижается роль бюджетных инвестиций, а более 15% всех инвестиций приходится на пять крупнейших госкомпаний.
Один из возможных практических результатов — уточнение приоритетов господдержки. В качестве таких направлений назывались проекты технологического суверенитета, включая авиацию и электронику, а также отрасли, ориентированные на внутренний спрос,— туризм и производство потребительских товаров.
Значение этого разбора определяется и ограничениями для новых вложений. В августе 2026 года бизнес описывал ситуацию как инвестиционную паузу, которая может перейти в длительную заморозку; среди препятствий назывались высокая ключевая ставка и крепкий рубль. При этом по итогам первого полугодия 2026 года рост ВВП составлял 0,6%, поэтому структура инвестиций становится важной для выбора мер поддержки при слабой общей динамике.