Новак поручил ведомствам подготовить анализ структуры импорта

Вице-премьер Александр Новак запросил у профильных ведомств детальный анализ инвестиционной активности и структуры импорта в стране. Такое поручение он дал после совещания по текущей ситуации в экономике, сообщает пресс-служба правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Новак

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ Александр Новак

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Согласно отчету Минэкономразвития, за январь-июль 2026 года показатель ВВП вырос на 0,6% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. По данным ведомства, потребительский спрос остается по-прежнему активным. За первые семь месяцев совокупный оборот розницы, общественного питания и платных услуг увеличился на 4,8%, тогда как отдельно розничная торговля — на 5,4%.

Отмечается, что за первое полугодие уровень реальной заработной платы вырос на 6,5%. Кроме того, показатель безработицы по состоянию на июль 2026 года сохраняется на «исторически низком уровне» — 2,3%, заявили в ведомстве.

К 14 сентября годовая инфляция замедлилась до 6,2%. В августе цены на товары снизились на 0,1% относительно июля. По данным Минэкономразвития, этому способствовали сезонное удешевление продуктов и снижение стоимости отдельных услуг.

Участие в совещании приняли министр экономического развития Максим Решетников, а также представители Минпромторга, Минстроя, Минтранса, Минтруда и Банка России.