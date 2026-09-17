Снятие партсписка «Яблока» с выборов в томскую облдуму утвердил апелляционный суд

Пятый апелляционный суд в Новосибирске оставил без изменения решение Томского областного суда, который снял партсписок кандидатов «Яблока» на выборах в законодательную думу региона, сообщили в региональном отделении партии. Заседание суда состоялось 17 сентября и заняло около полутора часов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

По данным «Ъ-Сибирь», заседание областной избирательной комиссии назначено на 18:00. На нем должно быть принято решение о вычеркивании «Яблока» из бюллетеней для голосования по партспискам. Напомним, голосование на выборах начнется в 08:00 18 сентября.

Иск о снятии партсписка «Яблока» подавало региональное отделение ЛДПР. В заявлении приводились те же основания, по которым 10 августа Верховный суд по иску «Родины» снял партсписок «Яблока» с выборов в Госдуму РФ. В основу решения тогда легли обвинения в нарушении партией авторских прав и иностранном финансировании.

При этом семь кандидатов от «Яблока» в одномандатных округах на выборах в облдуму останутся. В областном парламенте 42 депутата. 21 избирается по партспискам, 21 — в одномандатных округах.

Единственным субъектом федерации, где на выборах в региональный парламент будет представлен партсписок кандидатов «Яблока», осталась Новгородская область.

Валерий Лавский