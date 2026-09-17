Никто не заявился на отбор технопарков электроники в Нижегородской области

На объявленный минпромторгом Нижегородской области отбор проектов создания, развития и модернизации технопарков в сфере электронной промышленности не поступило ни одной заявки. Отбор признан несостоявшимся, говорится в приказе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев / Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев / Коммерсантъ

Региональные заявки собирали в связи с уведомлением Минпромторга РФ о федеральном отборе. Проекты областное министерство планировало рассмотреть 16–17 сентября.

Как писал «Ъ-Приволжье», единственный технопарк в сфере электронной промышленности в Нижегородской области «Волга» создавали на базе Борского стекольного завода. В августе 2026 года бенефициара управляющей компании технопарка — ООО «Прано групп» — Дмитрия Прудникова приговорили к трем годам колони за мошенничество с субсидией.

Галина Шамберина