Влететь по воздуху

К трем годам колонии приговорен бенефициар ООО «Прано групп» — управляющей компании технопарка электроники под Нижним Новгородом — Дмитрий Прудников за мошенничество в особо крупном размере с субсидией федерального бюджета. В 2023 году он похитил 209,8 млн руб., которые Минпромторг РФ выделил «Прано групп» на покупку компрессорной станции: установку по фиктивному договору фигурант приобрел у другого своего ООО «Промтехника Приволжье», и к моменту поступления финансирования она давно работала. Коммерсант не признал вину и настаивал, что заранее готовился к поставке иностранного оборудования и за счет субсидии компенсировал уже понесенные затраты. С учетом отбытого в следственном изоляторе ареста ему осталось сидеть меньше полугода.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Нижегородский районный суд Нижнего Новгорода Фото: Нижегородский районный суд Нижнего Новгорода

Нижегородский районный суд 4 августа приговорил основателя технопарка электроники «Волга» Дмитрия Прудникова к трем годам колонии за особо крупное мошенничество с господдержкой на покупку оборудования. Уроженцу Москвы и бенефициару ООО «Прано групп» — управляющей компании технопарка в городе Бор — инкриминировали хищение 209,8 млн руб. субсидии, которую компании направил Минпромторг РФ. Как писал «Ъ», фигурант пообещал инвестировать 1,5 млрд руб. в развитие технопарка на площадях Борского стекольного завода и в 2022 году решился на аферу с федеральными средствами, создав видимость достижений «Волги». Для этого директор аффилированного ООО «Промтехника Приволжье» и управляющей компании Дмитрий Гришин направил в минпромторг Нижегородской области заявку на отбор проектов развития технопарков, концепцию и бизнес-план «Волги» с обоснованием расходов и соглашения с будущими резидентами. По этим документам в ноябре 2022 года «Прано групп» выиграла отбор, а министерство согласовало ей субсидию 906,3 млн руб. Ее одобрил Минпромторг РФ, и в ноябре 2023 года соглашение о возмещении части затрат на создание технопарка было подписано.

Господдержка, в частности, включала компенсацию затрат на покупку компрессорной установки для производства сжатого воздуха, следовало из обвинительного заключения. Это оборудование «Промтехника Приволжье» передала «Прано групп» в декабре 2023 года по фиктивному договору поставки: компрессорную станцию еще несколько лет назад купили и поставили в Россию через турецкого посредника.

Следствие решило, что Дмитрий Прудников обманул оба министерства и похитил многомиллионную сумму, и в ноябре 2024 года он оказался в следственном изоляторе.

Предприниматель не признал вину в мошенничестве. Он и его защита доказывали, что никакой аферы не было, а претензии прокуратуры и следствия свелись к сборке и наладке оборудования, которые не потребовались. Они настаивали, что коммерсант заранее готовился к поставке из-за рубежа, а на покупку, монтаж и наладку оборудования ушло полгода, и в Минпромторге РФ об этом знали. Дмитрий Прудников отмечал, что стал переводить зарубежные активы в Россию с 2015 года, а технику для энегоцентра «Волги» подготовили заранее и передали на баланс «Прано групп», так как остальные компании имели производственные, а не управленческие ОКВЭДы (Общероссийский классификатор видов экономической деятельности. — «Ъ»). Компрессорную установку управляющая компания оплатила за счет субсидии (150 млн руб.) и заемных средств (69 млн), к концу 2023 года она была смонтирована и работала, и сборка не потребовалась. Фактически за счет федеральных средств «Прано групп» компенсировала уже понесенные затраты, отметила защита.

Дмитрий Прудников настаивал, что предприятию инкриминировали хищение собственных средств. Он и его адвокаты просили полного оправдания. Гособвинитель предложил назначить подсудимому четыре года колонии и признать его виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Суд вынес обвинительный приговор, взыскал с осужденного 209,8 млн руб. в пользу минпромторга Нижегородской области и оставил под арестом его деньги на счетах, недвижимость в Москве, оборудование «Прано групп».

Защита осужденного пока не определилась, обжаловать ли приговор. С учетом отбытого в СИЗО срока Дмитрий Прудников сможет освободиться через полгода. В связи с уголовным делом субсидии управляющей компании технопарка аннулировали, и «Прано групп» подала к минпромторгу арбитражный иск о защите имущественных интересов.

Роман Рыскаль