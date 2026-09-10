Нижегородский минпром объявил отбор проектов технопарков электроники

Минпромторг Нижегородской области объявил отбор проектов создания, развития и модернизации технопарков в сфере электронной промышленности. Заявки принимают до 15 сентября, следует из опубликованного приказа министерства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев / Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев / Коммерсантъ

Проекты планируется рассмотреть 16–17 сентября, отмечается в документе. Региональный отбор проектов технопарков проводится в связи с уведомлением Минпромторга РФ от 8 сентября 2026 года о проведении федерального отбора.

Как писал «Ъ-Приволжье», единственный технопарк в сфере электронной промышленности в Нижегородской области «Волга» создавался на базе Борского стекольного завода. Бенефициару управляющей компании технопарка — ООО «Прано групп» — Дмитрию Прудникову в августе назначили три года колонии за мошенничество с субсидией на развитие площадки с хищением 208,9 млн руб. Минпромторг РФ через суд потребовал сопоставимую сумму от аффилированной с Дмитрием Прудниковым компании «Промтехника Приволжье». Субсидия «Прано групп» была аннулирована, компания оспаривает это решение в суде.

Владимир Зубарев