В тайской Паттайе сообщили о нападении на российского туриста

Трое мужчин напали на российского туриста в тайском городе Паттайя. Неизвестные избили иностранца и украли у него сумку с деньгами. Об этом сообщает The Pattaya News со ссылкой на данные полиции.

Нападение случилось ночью 14 сентября на улице Сой 9 Тхаппрая. По словам свидетеля происшествия, на россиянина напали мужчины, которые ехали втроем на мотоцикле. Один из них ударил туриста по лицу и вырвал у него сумку, после чего группа скрылась. В сумке находились деньги, документы и банковские карты потерпевшего.

Пострадавшим оказался 42-летний россиянин, которому оказали первую помощь, после чего его доставили в ближайшую больницу. Сейчас следователи изучают записи с камер видеонаблюдения, чтобы выйти на след подозреваемых.

Власти Таиланда обещали усилить безопасность туристов после убийства россиян в Паттайе в конце июля. Тогда двое местных жителей убили 22-летнюю девушку из России и ее брата. Нападавшие рассказали, что хотели украсть у туристов мотоцикл, но молодые люди начали сопротивляться. Тогда они застрелили молодого человека, после чего забили до смерти его сестру. Подозреваемые арестованы, суд отказался отпускать их под залог.