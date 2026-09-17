Рыбаки заблокировали порт Ниццы из-за роста цен на топливо

Рыбаки своими лодками заблокировали вход в порт Ниццы. Они выступают против резкого роста цен на топливо, сообщила местная газета Nice-Matin.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Christian Hartmann / Reuters Фото: Christian Hartmann / Reuters

По данным издания, в Ницце полностью парализовано движение морского транспорта. Из-за этого судно компании Corsica Ferries, которое должно было пришвартоваться у берега, вынуждено ожидать в море. Недовольные рыбаки также заблокировали порты на юге Франции — в коммунах Фронтиньян, Сет, Фос-сюр-Мер, Пор-ла-Нувель и Ле-Гро-дю-Руа. Протестующие допускают проведение аналогичных акций в Марселе и Тулоне.

Один из участников акции заявил газете, что рыбаки «тратят больше времени на бюрократию, чем на рыбалку». «Недовольство нарастает, и мы решили заблокировать порт Ниццы в знак солидарности с другими рыбаками, которые проводят подобные акции в нескольких других портах Франции»,— пояснил мужчина.

На этой неделе средняя цена литра бензина во Франции достигла €2,11, что стало абсолютным рекордом. Бензин 95-E10 (до 10% этанола) подорожал за прошлую неделю еще на 2,3 евроцента, он растет в цене уже шесть недель подряд. Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал правительство «к полной мобилизации» усилий в вопросе поставок топлива и контроля за ценами на него.