Макрон призвал мобилизовать усилия для снабжения Франции топливом

Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал правительство «к полной мобилизации» усилий в вопросе поставок топлива и контроля за ценами на него. О его поручении по итогам заседания Совета министров сообщила пресс-секретарь правительства Мод Брежон.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Франции Эмманюэль Макрон

Фото: Philippe Magoni / AP Президент Франции Эмманюэль Макрон

Фото: Philippe Magoni / AP

«Наша цель состоит в том, чтобы в ближайшие дни и недели обеспечить поставки (топлива в страну.— "Ъ"), в том числе за счет других стран»,— уточнила госпожа Брежон (цитата по Le Figaro).

Как уточнила пресс-секретарь, почти 10% АЗС во Франции испытывают трудности с поставками как минимум одного вида топлива. Большинство из этих заправок входит в сеть TotalEnergies. На вопрос о недовольстве населения подорожанием топлива Мод Брежон ответила, что правительство «не исключает введения новых мер, поскольку ситуация становится все более сложной, особенно в последние недели».

На этой неделе средняя цена литра бензина во Франции достигла €2,11, что стало абсолютным рекордом. Бензин 95-E10 (до 10% этанола) подорожал за прошлую неделю еще на 2,3 евроцента, он растет в цене уже шесть недель подряд. Рост цен происходит несмотря на действующий на заправках TotalEnergies потолок в €1,99 за литр бензина. Еврокомиссия говорила, что из-за конфликта вокруг Ирана и перекрытия Ормузского пролива Евросоюз потратил на импорт энергоресурсов €90 млрд.