В Приангарье медведь загрыз двух сборщиков ягод
В Иркутской области медведь задрал двух сборщиков ягод. Еще одному мужчине удалось убежать, сообщает ГУ МВД региона.
Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ
По данным полиции, инцидент произошел накануне днем в Киренском районе Приангарья. Трое жителей Киренска направились в лес в районе села Красноярово, где на них напал хищник.
Мужчины в возрасте 65 и 55 лет погибли. Охотники, прибывшие на место трагедии, применили оружие, однако зверю удалось скрыться. Ведутся его поиски.
Как писал «Ъ-Сибирь», в начале этой недели в Киренском районе Иркутской области медведь загрыз пенсионера в лесном массиве.