В Приангарье медведь загрыз двух сборщиков ягод

В Иркутской области медведь задрал двух сборщиков ягод. Еще одному мужчине удалось убежать, сообщает ГУ МВД региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

По данным полиции, инцидент произошел накануне днем в Киренском районе Приангарья. Трое жителей Киренска направились в лес в районе села Красноярово, где на них напал хищник.

Мужчины в возрасте 65 и 55 лет погибли. Охотники, прибывшие на место трагедии, применили оружие, однако зверю удалось скрыться. Ведутся его поиски.

Как писал «Ъ-Сибирь», в начале этой недели в Киренском районе Иркутской области медведь загрыз пенсионера в лесном массиве.

Александра Стрелкова