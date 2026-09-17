Депутаты думы Екатеринбурга проверили строительство гимназии «Арт-Этюд»

Строительство нового здания гимназии «Арт-Этюд» проинспектировали депутаты Екатеринбургской городской думы в рамках выездного заседания комиссии по местному самоуправлению (МСУ). Здание возводится в новом жилом районе — в границах улицы Шефской, проспекта Космонавтов и Калиновского лесопарка.

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Гимназия «Арт-Этюд» имеет многолетнюю историю. Сейчас учебное учреждение располагается в пяти разных зданиях на Уралмаше. Гимназия имеет как программы общего образования, так и дополнительные предпрофессиональные в сфере искусства. Строительство нового здания началось в 2025 году. Его планируют ввести в эксплуатацию в августе 2027 года. По словам представителей застройщика, готовность здания на данный момент составляет около 60%.

Площадь объекта — 32,3 тыс. кв. м. Гимназия в новом здании сможет принять 1,1 тыс. учащихся и 280 учеников, получающих дополнительное предпрофессиональное образование. Застройщик благоустроит прилегающую территорию площадью 36,4 тыс. кв. м.

Гимназия будет вмещать в себя пять спортивных залов, отдельные классы для различных видов искусств, большой актовый зал, столовую и другие помещения. По словам директора гимназии Анастасии Семеновой, территория является многофункциональной и может принимать различные мероприятия. Например, будущую сцену учреждения смогут использовать для выступления профессиональных театров.

Финансирование строительства гимназии состоит из федерального (40%), регионального (30%) и городского (30%) бюджетов.

«Гимназия "Арт-Этюд" — это уникальное образовательное учреждение, которое ведет подготовку ребят не только по общеобразовательной программе, но и по самым разным художественным направлениям. Сегодня мы на выездной комиссии посмотрели и убедились, что в строящемся здании действительно есть все, что нужно. Уверен, что новое пространство станет очередной гордостью Екатеринбурга и всей Свердловской области»,— отметил выпускник гимназии, депутат Алексей Мещеряков.

«Гимназия "Арт-Этюд" имеет свою пятидесятилетнюю историю, она создала свой личный имидж. Поэтому такой объект для нее возводится абсолютно заслуженно. У меня лично нет сомнений, что Орджоникидзевский район и Екатеринбург получат изюминку в лице гимназии»,— подчеркнул первый заместитель председателя городской думы Михаил Матвеев.

Павел Миняев