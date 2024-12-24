В 2025 году на Уралмаше начнут строить гимназию «Арт-Этюд»

В Екатеринбурге в 2025 году начнут строить гимназию «Арт-Этюд». Как сообщили в городской администрации, глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о заключении контракта на строительство нового здания. Как заявлялось ранее, строительством займет «УГМК-Застройщик».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Предоставлено пресс-службой УГМК-Застройщик Фото: Предоставлено пресс-службой УГМК-Застройщик

Новое здание расположится границах улицы Шефской, проспекта Космонавтов и Калиновского лесопарка. Площадь объекта составит 32,3 тыс. кв. м, что позволит разместить 1,1 тыс. учащихся и 280 учеников, получающих дополнительное предпрофессиональное образование.

Застройщик также благоустроит прилегающую территорию площадью 36,4 тыс. кв. м. Финансирование проекта будет осуществляться из бюджетных средств. Завершить строительство планируют в 2028 году.