Торги по КРТ в омском селе Пушкино признаны несостоявшимися

Комиссия ПАО «ДОМ.РФ» признала несостоявшимся аукцион по реализации права комплексного развития территории (КРТ) в омском селе Пушкино с начальной стоимостью 23,6 млн руб. Как следует из протокола на портале «ГИС Торги», на участие в процедуре не поступило ни одной заявки. Прием заявок осуществлялся с 19 августа по 14 сентября. Подведение итогов торгов было запланировано на 18 сентября.

Проект предполагает освоение 24 земельных участков общей площадью свыше 316 тыс. кв. м. Здесь планируется построить не менее 95 тыс. кв. м и не более 150 тыс. кв. м жилых помещений.

Согласно условиям договора, проект должен быть реализован за 12 лет. При этом будущую концепцию жилого квартала необходимо разработать и представить через 1,5 года с даты подписания документа. Первое разрешение на строительство должно быть получено через два года с даты подписания договора о КРТ.

Лолита Белова