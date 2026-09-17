Объявлен тендер на поставку мусоросортировочного комплекса в Туву

ООО «Вторэкопром» объявило тендер на поставку автоматизированного мусоросортировочного комплекса (МСК), в том числе оборудования для участков компостирования, грохочения, очистных сооружений в южном направлении от поселка городского типа Каа-Хем в Республике Тыва. Стартовая цена контракта составляет 933,7 млн руб. Заявки на участие в торгах принимаются до 28 сентября, указывается на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Согласно конкурсной документации, комплекс на территории Кызылского района будет перерабатывать не менее 60 тыс. т твердых коммунальных отходов (ТКО) в год. Помимо утилизации и захоронения ТКО, горючие фракции мусора на МСК будут использоваться для изготовления альтернативного топлива (RDF). Монтаж и проведение пусконаладочных работ оборудования необходимо провести в течение восьми месяцев с даты подписания акта приема-передачи оборудования.

Как писал «Ъ-Сибирь», в июне этого года был подписан контракт стоимостью 1,3 млрд руб. с компанией «Восток» на строительство МСК в Туве. ООО «Вторэкопром» является концессионером проекта. Срок концессии рассчитан до 2047 года.

Александра Стрелкова