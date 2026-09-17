Цена нефти Brent упала ниже $105 за баррель

Стоимость ноябрьского фьючерса на нефть марки Brent на бирже ICE снизилась на 0,9%, до $104,8 за баррель. Фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в октябре дешевеет на 0,8%, до $101,5 за баррель.

На этой неделе цена нефти Brent превышала $108 за баррель. С начала сентября котировки фьючерса Brent выросли почти на 10% из-за взаимных ударов США и Ирана, а также атак хуситов на энергетические объекты Саудовской Аравии. Участники рынка допустили рост цен в диапазоне $110–120 за баррель. Вчера Brent перешел к снижению.

О ситуации на рынке — в материале «Ъ» «Нефть считает до ста».