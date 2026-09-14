Цена нефти Brent превысила $108 за баррель

Составлено ИИ-Ассистентъ

Смысл перебоев для рынка — не только во временной остановке отдельных объектов, а в риске потери сразу нескольких способов вывоза нефти. У Саудовской Аравии два основных маршрута поставок: через Ормузский пролив и нефтепровод «Восток—Запад» мощностью 5 млн баррелей в сутки до порта Янбу на Красном море. Удары по Янбу создают угрозу и для резервного направления, а поставки по нему могут оставаться минимальными.

При этом часть поставок рынку удается сохранять более дорогой логистикой: используются альтернативные экспортные маршруты, челночные перевозки и перегрузка нефти с судна на судно за пределами наиболее рискованных участков, что увеличивает спрос на танкерный тоннаж. Ограничения судоходства сохраняются: 8 сентября сообщалось, что за сутки через Ормузский пролив прошли лишь семь судов, несмотря на попытки США его открыть.

Часть геополитической премии в цене Brent, которую аналитики оценивают в $15–25 за баррель, уже отражает фактическое сокращение поставок, а не только страх дальнейшей эскалации. Признаков всеобщей нехватки сырой нефти пока нет: недостающие объемы компенсируются стратегическими резервами, а спрос Китая остается низким — морские поставки нефти туда в июне–июле составили 6,6–7 млн баррелей против 11 млн в феврале.