Цена нефти Brent превысила $108 за баррель
Стоимость ноябрьского фьючерса на нефть марки Brent на бирже ICE росла до $108,2 за баррель. По состоянию на 8:50 мск Brent замедлила рост: котировки дорожают на 2,1% и торгуются на уровне $106,8. Фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в октябре растет в цене на 2,4%, до $102,4 за баррель.
Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ
С сентября котировки фьючерса Brent выросли почти на 10% из-за взаимных ударов США и Ирана, а также атак хуситов на энергетические объекты Саудовской Аравии, которые частично прекратили работу. Участники рынка не исключают роста цен в диапазоне $110–120 за баррель при условии дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке.
Подробности — в публикации «Ъ» «Нефть считает до ста».
Смысл перебоев для рынка — не только во временной остановке отдельных объектов, а в риске потери сразу нескольких способов вывоза нефти. У Саудовской Аравии два основных маршрута поставок: через Ормузский пролив и нефтепровод «Восток—Запад» мощностью 5 млн баррелей в сутки до порта Янбу на Красном море. Удары по Янбу создают угрозу и для резервного направления, а поставки по нему могут оставаться минимальными.
При этом часть поставок рынку удается сохранять более дорогой логистикой: используются альтернативные экспортные маршруты, челночные перевозки и перегрузка нефти с судна на судно за пределами наиболее рискованных участков, что увеличивает спрос на танкерный тоннаж. Ограничения судоходства сохраняются: 8 сентября сообщалось, что за сутки через Ормузский пролив прошли лишь семь судов, несмотря на попытки США его открыть.
Часть геополитической премии в цене Brent, которую аналитики оценивают в $15–25 за баррель, уже отражает фактическое сокращение поставок, а не только страх дальнейшей эскалации. Признаков всеобщей нехватки сырой нефти пока нет: недостающие объемы компенсируются стратегическими резервами, а спрос Китая остается низким — морские поставки нефти туда в июне–июле составили 6,6–7 млн баррелей против 11 млн в феврале.