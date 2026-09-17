Детская областная больница в Екатеринбурге получила технику на 90 млн рублей
В Екатеринбурге в реанимационные отделения Областной детской клинической больницы (ОДКБ) поступило новое оборудование на сумму более 90 млн руб., сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.
Фото: Департамент информационной политики Свердловской области
Больница получила 18 аппаратов искусственной вентиляции легких, восемь наркозно-дыхательных систем и 42 монитора пациента. Техника подходит для детей всех возрастов, включая новорожденных. «Поступление оборудования — не просто техническое обновление больницы, а значимое улучшение качества экстренной и неотложной помощи детям с тяжелой патологией, обеспечивающее высокий уровень безопасности»,— сказала заместитель губернатора – министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова.
Ранее новое цифровое оборудование стоимостью около 100 млн руб. поступило в Свердловскую областную клиническую больницу № 1 (СОКБ №1) в Екатеринбурге.