Детская областная больница в Екатеринбурге получила технику на 90 млн рублей

В Екатеринбурге в реанимационные отделения Областной детской клинической больницы (ОДКБ) поступило новое оборудование на сумму более 90 млн руб., сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Департамент информационной политики Свердловской области Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Больница получила 18 аппаратов искусственной вентиляции легких, восемь наркозно-дыхательных систем и 42 монитора пациента. Техника подходит для детей всех возрастов, включая новорожденных. «Поступление оборудования — не просто техническое обновление больницы, а значимое улучшение качества экстренной и неотложной помощи детям с тяжелой патологией, обеспечивающее высокий уровень безопасности»,— сказала заместитель губернатора – министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова.

Ранее новое цифровое оборудование стоимостью около 100 млн руб. поступило в Свердловскую областную клиническую больницу № 1 (СОКБ №1) в Екатеринбурге.

Ирина Пичурина