В Свердловскую облбольницу поступило оборудование почти на 100 млн рублей

Новое цифровое оборудование стоимостью около 100 млн руб. поступило в Свердловскую областную клиническую больницу № 1 (СОКБ №1) в Екатеринбурге, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области. Субсидия была выделена из бюджета региона.

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«В 2025-м в больнице ввели в эксплуатацию два важных диагностических комплекса, включая МРТ. В этом году приобрели для ОКБ №1 "тяжелое" оборудование: 128-срезовый компьютерный томограф, цифровой маммограф, а также цифровой палатный рентген-аппарат»,— сказал губернатор Денис Паслер.

Новый аппарат КТ с двумя рабочими станциями врача заменит прежний 16-срезовый аппарат, который отработал почти 20 лет. Практически столько же, с 2006 года, проработал маммограф в больнице, который заменит современный цифровой аппарат российского производства. Техника может делать снимки в хорошем качестве, с ней можно проводить более детальные исследования. Их установят в отделении лучевой диагностики. Российский цифровой палатный рентген-аппарат будет работать в отделении анестезиологии и реанимации.

Всего на закупку нового оборудования для больниц в Свердловской области планируется выделить 2,4 млрд руб. Будет приобретено 1549 единиц техники.

Ирина Пичурина